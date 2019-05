Doprovodný program bude nabitý vystoupeními zahraničních i českých kapel a pro děti je připravené loutkové představení Neposlušná kůzlátka. Art and food festival Na jednom břehu tak nabídne celodenní zajímavý a atraktivní program. Přijďte s celou rodinou a užijte si pohodový den v krásném prostředí.

Pohádková cesta lesem

V jednom kouzelném lese hned za sedmero borovicemi a starým bukem, se rozkládá velké království, plné roztodivných pohádkových bytostí. Na děti čeká 8 pohádkových stanovišť. Na každém stanovišti potkáte pohádkové bytosti. Děti obdrží mapku a na stanovištích plní jednoduché úkoly, odměnou jim bude dobrý pocit a pohádková odměna. Určeno pro děti do 8 let. Akce se uskuteční za každého počasí v sobotu od 9 do 12 hodin. Start a cíl bude v ulici Pod Haltýřem 62 nedaleko Stříbrného rybníka.

Beseda s autorkou Deníku raka

Přátelské setkání s autorkou blogu a stejnojmenných knih Deník raka. Přijďte si poslechnout současnou českou spisovatelku Terezou Schillerovou, jejíž první román Princezna Psycho vyjde v září 2019. Možnost zakoupení jejích knih přímo na místě za zvýhodněné ceny i s osobním věnováním. Beseda se bude konat v hradecké Literární kavárně v sobotu od 10 hodin.