Hradecko - Jako každý týden, i tentokrát Deník čtenářům přináší některé užitečné tipy na společenské události, které se chystají o nadcházejícím víkendu.

Farmářské trhy | Foto: Drahomíra Považanová

Tipy na víkend

Hradec Králové: V sobotu se na hradeckém letišti uskuteční pátý ročník Open skies for handicapped. Tato unikátní akce, která nemá ve střední Evropě obdoby, nabídne opět stovkám handicapovaným dětí i dospělých možnost proletět se vojenskými letouny, zhlédnout seskok profesionálních parašutistů, představení žonglérů, výstavu závodních aut a vojenské techniky. Open skies for handicapped začíná v devět hodin ráno a končí kolem páté odpoledne. Je to dobročinná akce královéhradeckého letiště a pro všechny návštěvníky je zdarma. Kromě létání jsou na programu ukázky práce policistů, psovodů, ornitologů, leteckých modelářů a také vystoupení různých kapel.

Hradec Králové: V sobotu se opět můžete vypravit do Gayerových kasáren, kde budete mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky z hradeckého regionu. Na trzích bude možné vybírat třeba z široké palety masných výrobků a uzenin – od šunky, grilovacích a šunkových klobás přes lahůdkové párky až po libové tlačenky, chutné jitrničky nebo produkty z hovězího a rybího masa, včetně těch uzených z jižních Čech. Svoji domácí sezonní produkci dovezou a představí rovněž zelináři.