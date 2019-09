S devítiměsíčním předstihem oznámili pořadatelé hudebního festivalu Rock for People jména prvních hvězd pro rok 2020: tou nejzářivější bude americká punk rocková legenda Green Day.

Festival Rock for People na hradeckém letišti. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Vedle ní potvrdili účast i američtí rockeři Fall Out Boy, kteří budou mít na Rock for People českou premiéru, a držitelé Gram-my - Weezer. S ohledem na termín turné Green Day se festival Rock for People uskuteční o dva týdny dříve, a to od 18. do 20. června 2020.