Osobitý multižánrový festival marnosti Propadák se již popáté vrátil do rokle pod Milohlídkou. Na dvou scénách se během sobotního odpoledne a večera vystřídalo třináct hudebních uskupení, o zvukový podklad se postaraly i motocykly závodící na druhé straně města.

Organizátoři festivalu se po celou dobu jeho existence drží hesla Kdo nemá ambice, nemůže prohrát a osobitý styl mají i co se týče propagace a komunikace s médii. „Je to ještě větší propadák než loni. Lidí přišlo zase více, ale alespoň jsou pořád stejně pasivní. Jenom sedí a poslouchají muziku, které nerozumíme ani my," uvedl jeden z hlavních pořadatelů, který si nepřál být jmenován. Dobrovolné vstupné bylo vybíráno pod mírným nátlakem a většina příchozích se shodla na tom, že už vlastně nemohlo být o moc hůř. Ale kdo ví, jak to vlastně mysleli…