Muzikanti svým koncertem potěšili obyvatele domů, kteří jejich vystoupení sledovali z oken a balkonů a také fanoušky sledující vystoupení online skrze sociál sítě. "Obdélníkové vnitrobloky Josefa Gočára jsou jako amfiteátr. Protože nás umělce vláda omezuje v naší produkci, tak jsme vymysleli tenhle způsob, jak lidem udělat dobrou náladu a koncertovat, aniž bychom porušili nějaká vládní nařízení. Jsme první organizací, která začala pořádat nějaké koncerty. Oslavujeme tím začátek lepších zítřků. Národ se uzdravuje, přichází jaro a lidé začínají mít lepší náladu, přichází jaro" řekl Deníku organizátor koncertů a principál spolku Dobré divadlo Tomáš Langr.

Terne Čhave nejprve zahrála ve vnitrobloku za bankou ČSOB na Ulrichově náměstí, následně za kavárnou Crosscafe v Mánesově ulici a nakonec ve vnitrobloku za hotelem Paříž na Baťkově náměstí. Vystoupení sledovaly v součtu desítky lidí ze svých oken a balkonů. Pár lidí v respirátorech sešlo ze svých bytů přímo do vnitrobloků. Muzikanty posluchači odměnili potleskem. Do přímého kontaktu s diváky muzikanti nepřišli, vše proběhlo za přísných hygienických podmínek. A principál Dobrého divadla už naplánoval další podobná vystoupení. "Chtěli jsme začít oblíbenou místní kapelou, což Terne Čhave jednoznačně splňují. Budeme ale pokračovat i s dalšími koncerty. Za měsíc zde vystoupí Pražský pouťový orchestr a další měsíc kapela The Brownies," uvedl Langr.