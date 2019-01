Hradec Králové - Klicperovo divadlo v nadcházející sezoně nabídne několik premiér, milovníci dramatického umění se proto znovu mají na co těšit.

Klicperovo divadlo nabídne svým divákům během nadcházející 127. sezony osm premiér. Půjde o tradičních osm novinek, z nichž šest se odehraje na hlavní scéně Klicperova divadla, jedna vznikne pro Studio Beseda a jedna pro komorní scénu V podkroví.

„Snažili jsme se vytvořit co možná nejpestřejší dramaturgickou skladbu, která v sobě zahrne široké spektrum žánrů, témat i režijních přístupů,“ říká dramaturgyně Klicperova divadla Jana Slouková. „Více než v sezonách minulých věnujeme prostor divadelním adaptacím, dramatizacím a novým textům, nezapomínáme ale ani na výpravnou klasiku či komornější tituly.“

Tulák po hvězdách

První premiérou bude divadelní adaptace slavného románu Jacka Londona Tulák po hvězdách.

„Této oblíbené knize se zatím nedostalo důstojného jevištního zpracování, ačkoliv patří mezi vpravdě kultovní tituly několika generací čtenářů,“ dodává k této volbě Jana Slouková.

Příběh o nezlomnosti vůle a síle člověka připravuje do Studia Beseda mladý režisér David Šiktanc, který je spolu s dramaturgyní Janou Sloukovou také autorem nové dramatizace. Vzniká tak toulání po hvězdách s hlavním hrdinou Darrelem Standingem, vězněm, který je vystaven nesmyslnému mučení ve svěrací kazajce, ale naučí se z ní utíkat do minulých životů. Jack London se ve své knize inspiroval skutečným příběhem nespravedlivě odsouzeného Eda Morrella, který strávil pět let v samovazbě, až se autorovi podařilo prosadit obnovení procesu a Morrell byl na jeho základě propuštěn. Svébytnému světu Londonova působivého příběhu vévodí barbarské metody věznitelů, postupné odpoutávání mysli a vítězství ducha nad tělem, stejně jako síla mužského přátelství a věčná láska k ženě. V připravovaném podání půjde o dobrodružný příběh upravený pouze pro pět herců. Můžeme se tedy těšit na inscenaci komorního charakteru, který však nebude ochuzen o hlavní myšlenky Londonova díla.

V hlavní roli Darrella Standinga se představí Vojtěch Dvořák, coby jeho přítel z věznice, druh a zasvětitel Ed Morrell, Miroslav Zavičár, jako dvojice trýznitelů Tomáš Lněnička (dozorce Hutchins) a Ondřej Malý (správce Atherton) a v roli osudové ženy Eva Kratochvílová.

Premiéry sezony:



Jack London: TULÁK PO HVĚZDÁCH. Režie David Šiktanc, premiéra 14. října ve Studiu Beseda.

Christian Dietrich Grabbe: DON JUAN A FAUST. Režie Jiří Nekvasil, premiéra 22. října na hlavní scéně.

Esther Vilar: ŽÁRLIVOST. Režie Pavel Krejčí, premiéra 10. prosince na komorní scéně V podkroví.

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: FIGAROVA SVATBA. Režie David Drábek, premiéra 17. prosince na hlavní scéně.

Martin Františák: VĚC ČAPEK. Režie Martin Františák, premiéra 18. února na hlavní scéně.

Alexandr Grin: MORGIANA. Režie Daniel Špinar, premiéra 3. března na hlavní scéně.

David Drábek: KOULE. Režie David Drábek, premiéra 28. dubna ve Studiu Beseda.

Karel Poláček: BYLO NÁS PĚT. Režie Ondřej Havelka, premiéra 19. května na hlavní scéně.

