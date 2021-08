Organizátoři festivalu Rock for People představují první část festivalového line-upu na rok 2022.

Americká kapela Green Day | Foto: ČTK/ Kateřina Šulová

Dosud největší ročník v historii festivalu přivítá ve dnech 15. - 18. června kromě headlinerů Biffy Clyro, Royal Blood, Fall Out Boy a Green Day také Weezer, Skillet, Sum 41, The Pretty Reckless, Black Veil Brides, As Everything Unfolds, August Burns Red, Baby Queen, Bad Nerves, Calva Louise, Cemetery Sun, Crossfaith, De Staat, Deadly Apples, Diamante, Do Nothing, Don Broco, Dope D. O. D, Dream State, Employed to Serve, Fickle Friends, For the Fallen Dreams, Grandson, Childcare, Chubby And the Gang, Ikan Hyu, Imminence, KennyHoopla, Kieff, Mayday Parade, Neck Deep, Noisy, Of Mice & Men, Poorstacy, Skynd, Sophie and the Giants, Spector, Strange Bones, The Faim, The Pale White, The Scratch, Theory, Thrash Boat a Wargasm. Speciální set písní na přání si připravila tuzemská Vypsaná Fixa.