Obří pódium z Německa pro největší hvězdy, pět stovek muzikantů z celého světa a 35 tisíc fanoušků. Příští čtyři dny budou v Hradci Králové patřit Rock for People. Festival se po tříleté covidové pauze rozrostl, letos má rekordní rozpočet přes 100 milionů korun.

Den před vypuknutím festivalu panuje ve čtyřicetihektarovém festivalovém areálu čilý ruch. Přestože se tady pracuje od května, stále je co dělat. Ještěrky rozvážejí materiál, sudy piva nebo palety plné balených nápojů. „Teď je to ten největší finiš před otevřením, všechno se dostavuje, rostou stany, dostavují se stage, doděláváme všechno možné. V tuhle chvíli tady pracuje kolem tří tisíc lidí,“ komentuje hemžení kolem sebe ředitel festivalu Michal Thomes.

Kosmické pódium na Rock for People bude nabíjet slunce a vítr

Po dvou vynechaných ročnících je prodáno rekordních 35 tisíc čtyřdenních vstupenek, k mání už jsou jen jednotky jednodenních lístků a festival se citelně rozrostl. Letos si pořadatelé pronajali obří pódium z Německa, kterému se příznačně přezdívá Fat Lady, tedy v překladu tlustá paní. „Zaplatili jsme za něj šestkrát víc než za dosud největší stage,“ konstatuje Michal Thomes. Na stavbě scény, která je široká 47, hluboká 15 a vysoká 21 metrů pracuje jeřáb a parta stavěčů už od neděle.

Z obřího pódia zahrají největší hvězdy letošního ročníku. Fall Out Boy, Royal Blood, Biffy Clyro, Weezer, ale hlavně americká kapela Green Day. Právě její angažmá citelně navýšilo už tak rekordní rozpočet. „Tohle je opravdu nejvíc, co jsme kdy za jednu kapelu zaplatili. Cena se nesmí říkat, jsme vázáni smlouvou, ale bavíme se o desítkách milionů korun. I ostatní program je poměrně drahý. Celkem programově je to dražší možná o 30 procent,“ počítá Michael Thomes.

Kuchyň pro Green Day

Vedle hlavní stage stojí za plotem několik zářivě bílých stanů. Uvnitř jsou na dřevěných podlahách bílé pohovky. „Ještě tam chybí zrcadlo, klimatizace, stůl a nějaké drobnosti,“ nahlíží do seznamu vybavení jeden z budovatelů festivalu. Tady je zázemí pro kapely. „Pro Green Day jsme museli vybavit celou kuchyň, aby jejich vlastní kuchař pro ně mohl připravovat jídla, která mají rádi,“ popisuje jeden požadavků muzikantů Michal Thomes.

Prakticky všude se něco dodělává. Doslova před očima roste ruské kolo a vedle zaváží nakladač prostranství před několika stánky bílým pískem. Plné ruce práce mají i stánkaři a u jednotlivých hangárů vznikají bary s posezením. Prostranství před jedním je zpola zaplněné paletami s nápoji. „Snad to bude stačit,“ krčí rameny další ze zaměstnanců.

Někteří organizátoři nachodí za den po areálu i 20 kilometrů, a tak pomáhají i žluté koloběžky, říká mi Radka Hájková, která má na festivalu na starost udržitelné projekty: „Rozhodli jsme se snižovat uhlíkovou stopu a dopad na klima, takže celý tým se snaží chodit pěšky, máme tady tři desítky koloběžek, rovněž taková golfová elektrovozítka a letos poprvé budeme mít i nákladní kola, která budou zajišťovat zásobování gastrostánků na festivalu.“

Zatím přeje organizátorům i předpověď počasí. „Má být ideální festivalové počasí, tedy ani vedro, ani zima. Využíváme několik hangárů pro posezení návštěvníků ve stínu, jsou tady tři kryté scény, art stage s kapacitou čtyři tisíce lidí a tady vidíme velký stan pro 12 tisíc návštěvníků,“ ukazuje mi obří stavbu připomínající cirkusový stan Michal Thomes a odchází za dalšími povinnostmi. Teď je ale důležité vše dodělat. Areál se pro fanoušky rocku z celé Evropy otevře už ve středu ráno.