Rock for People do Hradce láká na rockerku Avril Lavigne nebo legendu Pendulum

Avril Lavigne, Corey Taylor, Parkway Drive nebo Pendulum. To jsou interpreti, které festival Rock for People příští léto přiveze do Hradce Králové. Už dříve organizátoři oznámili, že jedním z hlavních hvězd festivalu bude britská kapela Bring Me The Horizon. Na další jména headlinerů se čeká.

Kanadská rockerka Avril Lavigne. | Foto: Rock for People