„Ale hlavně máme mnohem dražší program, máme velmi dobrý poměr ceny k tomu, co návštěvníkům nabízíme,“ myslí si Michal Thomes.

Cena vstupenek postupně roste s tím, jak se letošní ročník blíží. „Vstupenky jsme kupovali ještě v září, to stály 3300 korun,“ zamýšlí se Frederika Fuxová, která i letos přijede z Prahy mezi 8. a 11. červnem s kamarády do areálu hradeckého letiště. Za čtyřdenní festival se jí cena nezdá přemrštěná. „Zdražuje všechno, takže se to dá pochopit,“ doplňuje.

„Velmi nás těší, že se nejvíc prodávají celofestivalové čtyřdenní permanentky,“ dodává Michal Thomes.

Rock for People dovezlo pro kapelu Green Day tlustou paní

Program je v tuto chvíli jasný z 80 procent. Hlavními hvězdami budou zahraniční kapely MUSE, Slipknot, Machine Gun Kelly a The 1975. Z domácích headlinerů pak pořadatelé vypichují Tata Bojs, Vypsanou fiXu, Wohnouty a slovenské Horkýže Slíže.

„Vypsaná fiXa odehraje speciální výroční set ke 20 letům od vydání desky Bestiálně šťastní,“ slibuje šéf festivalu Michal Thomes. „Lineup bude opět historicky nejdražší a opět nabídne světové show na jednom z největších evropských pódií, na takzvané Fat Lady, kterou si pronajímáme z Německa,“ dodává mluvčí festivalu Anna Vašátková. „Tlustá paní“ - jak se dá přezdívka pódia přeložit, se staví několik dní a je široká 47, hluboká 15 a vysoká 21 metrů.

Už loňský ročník, kvůli covidu dvakrát odložený, byl z hlediska návštěvnosti rekordní, celkem si vstupenku zaplatilo víc než 35 tisíc unikátních návštěvníků. „Vstupenky na festival rychle mizí, předpokládáme opět vyprodaný ročník tentokrát s kapacitou 40 tisíc návštěvníků,“ věří mluvčí akce Anna Vašátková.

Rekordní návštěvu festival potřebuje i k tomu, aby se zaplatily obří náklady na festival. Už loni rozpočet přesáhl 100 milionů korun a letos opět znatelně poskočil. „Do roku 2019 byly naše rozpočty v desítkách milionů, letos atakujeme celkovou částku 180 milionů korun,“ přiznává Thomes.

Jednou z hvězd letošního Rock for People bude britská kapela MUSE.Zdroj: Rock for People

S obřím rozpočtem souvisí také investice do festivalového parku. Ten pořadatelé mají v dlouhodobém pronájmu a postupně Park 360, který je typický třeba úly, tedy někdejšími bunkry pro vojenská letadla, vylepšují. „Pracuje se na infrastruktuře, rozvodech elektřiny, odpadech, sociálních zařízeních. Mluvíme tady o investicích za desítky milionů korun, ty peníze tečou,“ odhaduje Thomes.

Pořadatelé museli kvůli zkapacitnění areálu rozšířit i plochu festivalového parku. „Nově jsme pronajali 20 hektarů sousedících polí, které budeme kultivovat, zatravňovat a oplocovat. Budou sloužit k parkování a kempování návštěvníků,“ dodává.

Už loni na jaře nechali vysadit ve stanovém campu 120 vzrostlých javorů, platanů, bříz a třeba i ovocných stromů, které mají návštěvníkům poskytnout stín v letních vedrech.

Kosmické pódium na Rock for People bude nabíjet slunce a vítr

Marketingovou značkou festivalu je i příslib energetické soběstačnosti do roku 2030. Jednu ze stage už poháněly vodíkové články nebo solární a větrná energie. „Na festivalu měříme uhlíkovou stopu a třídíme 17 druhů odpadů. Festival je také bezbariérový,“ doplňuje Anna Vašátková.

Hradecký magistrát považuje Rock for People za jednu z klíčových kulturních akcí ve městě. Hladké fungování obří akce s organizátory už ladili na koordinačních schůzkách. „Budou standardní bezpečnostní opatření, třeba snížená rychlost na silnicích kolem areálu. Jsou to dny, kdy do Hradce Králové proudí obrovské množství lidí, kteří tady utrácí obrovské částky za služby a to je pro město dobré,“ myslí si náměstkyně hradecké primátorky pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková.

Podle ní se pečlivě nastavují i hlukové parametry tak, aby lidi žijící v okolí koncerty obtěžovaly co nejméně.