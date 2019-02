Hradec Králové - Dny od 3. do 6. července v hradeckém Festivalparku budou patřit skvěle obsazenému festivalu Rock for People. Na sedmi pódiích se vystřídá na sto třicet domácích i zahraničních kapel, z nichž mnohé budou mít českou premiéru.

BEJBYPANK na Rock for People. | Foto: Archiv Rock for People

K největším hvězdám letošního Rock fot People budou patřit kapely Placebo, Arctic Monkeys , Hadouken! a The Kooks. Festival začne už v pátek večírkem pro nedočkavé, v jehož programu se budou prolínat skvělá česká zpěvačka Jana Lota, kapely The Coolers, Žlutý pes, Obří broskev nebo vynikající jazzman Laco Deczi, který zahraje na festivalu vůbec poprvé. (fri)

Bejbypanková revoluce: Kašpárek hodlá vyzout hvězdy Arctic Monkeys

Fakt, že festivaly mohou být akcí nejen multižánrovou, ale také multigenerační, potvrzuje Rock for People už poněkolikáté. Festival začíná již pátek 3. 7. Večírkem pro nedočkavé a potrvá do pondělí 6. července. Kromě speciálních akcí pro seniory cílí organizátoři i na druhý konec věkového spektra. Vlastní scénu v hradeckém areálu tak opět bude mít populární uskupení Kašpárek v rohlíku.

„Letos přijede soubor se zbrusu novým programem. Kromě toho nebude chybět ani minulý rok hojně obléhaná gigapostel nebo trampolíny, novinkou bude mega bicí souprava,“ říká Petr Fořt, dramaturg festivalu. Specialitou pak budou divácké tiskové konference v Kašpárkové posteli!

Hned první festivalový den, 4. července, uvede Kašpárek nový kabaret naboso. Pásmo s podtitulem „taky si se narodil boss“ představí krátký návrat bossů hudebního světa do dětství v originálních výstupech. Tam a tehdy budou možná k vidění hvězdy, které své vlastní boty vyzují a dají všanc aukci.



Bosy pak během 2-10 min zhmotní na pódiu nejsilnější dětské vzpomínky. Mezi oslovenými jsou kapely jako The Prostitutes, Chinaski, Mňága a Žďorp, Wohnout, Plexis, Michal Hrůza, Meki Žbirka, Už jsme doma, Visací zámek, Márdi a podle představitelů Kašpárka „botky možná sundají i zmrzlé opičky z Arctic Monkeys“.

KAŠPÁRKŮV STAN NA ROCK FOR PEOPLE

4.7.2009 od 14.00 do 20.00

KAŠPÁRKŮV KABARET NA BOSO!!!

5.7.2009 od 13.00 do 21.00

JAK KAŠPÁREK NEPŘIŠEL…

13.00 Kašpárek v rohlíku 1 – populární kabaret

14.30 Sešli se tři a stalo se – vajíčková groteska pro děti i dospělé

15.00 Kašpárek drbe – veselá tisková konference na letištní posteli

16.30 Buben jaký svět neviděl – bubenická show na podivném zařízení

17.00 Kašpárek v rohlíku 1 – derniéra 1.koncertní verze

18.30 Hi-fi – koncert Kašpárkových kamarádů

20.00 Lesní zvěř – koncert Kašpárkových kamarádů

6.7.2009 od 13.00 do 21.00

JAK KAŠPÁREK ZEMŘEL…

13.00 Kašpárek v rohlíku – Kašpárek navždy – druhý díl populárního kabaretu

14.30 Sešli se tři a stalo se – vajíčková groteska pro děti i dospělé

15.30 Děti vám to řeknou – veřejné natáčení pořadu rozhlasové stanice Radiožurnál s Pavlínou Wolfovou

16.30 DJ Kaspharek – speciální diskoška

18.30 Kašpárek v rohlíku – Kašpárek navždy – premiéra koncertní verze

20.00 Folk3Mail – koncert Kašpárkových kamarádů



PROGRAM NA ROCK FOR PEOPLE



0. den – 3. července

Filter stage:

16.40 – 17.10 K2

18.05 – 18.40 Jana Lota

19.40 – 20.20 Prohrála v kartách

21.25 – 22.10 Žlutý pes

23.40 – 1.00 The Chancers

Cool stage:

16.00 – 16.30 The Coolers

17.20 – 17.55 Obří broskev

18.50 – 19.30 Medvěd 009

20.30 – 21.15 Milan Schellinger & band

22.20 – 23.30 Laco Deczi (host Bea Albrecht)

1. den – 4. července

T-music stage:

14.00 – 14.45 7 Weeks (Fra)

15.30 – 16.30 Chico (Pol)

17.05 – 17.50 UDG

18.50 – 19.35 Wohnout

20.35 – 21.25 Hadouken! (VB)

22.25 – 23.35 Arctic Monkeys (VB)

Česká spořitelna stage:

14.45 – 15.30 Mňága a Žďorp

16.15 – 17.00 The Inspector Cluzo (Francie)

17.55 – 18.45 Chinaski

19.40 – 20.30 Meky Žbirka

21.30 – 22.20 Freestylers (V. Británie)

23.40 – 0.25 Skyline

Filter stage:

13.00 – 13.40 Cirkus Ponorka

14.40 – 15.25 Visací zámek

16.30 – 17.30 Už jsme doma & FPB

18.45 – 19.35 Plexis

20.45 – 21.30 Cocotte Minute

22.40 – 23.25 Cirkus Praha

Cool stage:

12.10 – 12.50 Please the Trees

13.50 – 14.30 The Prostitutes

15.35 – 16.20 Michal Hrůza

17.40 – 18.35 Znouzectnost

19.45 – 20.35 Vypsaná Fixa I.

21.40 – 22.30 Static X (USA)

23.55 – 1.25 Xavier Bauxmana & Hněddé smyčce

Kiss radio stage:

12.00 – 12.40 Szkrat

13.10 – 13.50 Evelynne

14.20 – 15.00 Standby

15.30 – 16.10 Xindl X

16.40 – 17.20 X Left to Die

17.50 – 18.30 Rattle Bucket

19.00 – 19.40 Dark Gamballe

20.10 – 20.50 Imodium

21.20 – 22.00 Atari Terror

22.30 – 23.10 P.S.

23.40 – 0.20 No Heroes

0.50 – 1.30 The Pooh

2. den – 5. července

T-music stage:

14.00 – 14.45 Derfine (Německo)

15.30 – 16.15 Fancy (Francie)

17.00 – 17.45 Firewater (USA – V. Británie)

18.30 – 19.15 Therapy? (Irsko)

20.10 – 20.55 Mucky Pup (USA)

22.05 – 22.55 The Kooks (V. Británie)

0.15 – 1.00 Tata Bojs

Česká spořitelna stage:

14.45 – 15.30 Sto zvířat

16.15 – 17.00 Polemic (Slovensko)

17.45 – 18.30 Aneta Langerová

19.20 – 20.05 Horkýže slíže (Slovensko)

21.00 – 22.00 Divokej Bill

23.00 – 0.10 SKA – P (Španělsko)

Filter stage:

13.40 – 14.25 Fast Food Orchestra

15.30 – 16.15 Southpaw

17.20 – 18.05 Krausberry

19.10 – 19.55 Blue Effect

21.10 – 21.55 100°C

23.15 – 0.05 Keziah Jones (VB – Fra)

1.10 – 1.55 Eggnoise

Cool stage:

12.45 – 13.30 Prague Ska Conspiracy

14.35 – 15.20 Sunflover Caravan

16.25 – 17.10 Gang Ala Basta

18.15 – 19.00 The Tap Tap

20.05 – 20.55 Vypsaná fixa II.

22.15 – 23.00 Gocoo (Japonsko – Německo)

0.15 – 1.00 Tleskač

Kiss radio stage:

12.00 – 12.40 Zrní

13.10 – 13.50 Nenaděláš nic

14.20 – 15.00 Broumland

15.30 – 16.10 Emma

16.40 – 17.20 Ready Kirken

17.50 – 18.30 Luca Brasi

19.00 – 19.40 X-Core

20.10 – 20.50 Magma Hotel

21.20 – 22.00 Status Praesents

22.30 – 23.10 Locomotive

23.40 – 0.20 The Switch

0.50 – 1.30 Le Pneumatiq

3. den – 6. července

T-music stage:

14.00 – 14.45 Jarmila Šuláková & Fleret

15.30 – 16.15 RA:IN (Japonsko)

17.00 – 17.45 Clou

18.40 – 19.25 Sunshine

20.35 – 21.35 Block Party (Velká Británie)

22.5 – 0.05 Underworld (Velká Británie)

Česká spořitelna stage:

14.45 – 15.30 Expatriate (Austrálie)

16.15 – 17.00 Gaia Mesiah

17.50 – 18.35 Ignite (USA)

19.30 – 20.30 Gogol Bordello (USA)

21.40 – 22.50 Placebo (Velká Británie)

Filter stage:

14.05 – 14.45 From Our Hands

15.50 – 16.35 Defeater (USA)

17.40 – 18.30 Vypsaná fixa III.

19.40 – 20.30 Comeback Kid (Kanada)

21.35 – 22.20 A.M.O (Slovensko) feat. U Cee (Německo) & Flavour Band

23.25 – 0.10 Gipsy.cz

Cool stage:

13.15 – 13.55 River Jordan

14.55 – 15.40 Plus Minus

16.45 – 17.30 Black President (USA)

18.40 – 19.30 The Bouncing Souls (USA)

20.40 – 21.25 G8 Transglobal

22.30 - 23.15 Tony Ducháček & Garage

0.20 – 1.05 Scratch Bandits Crew (Francie)

Kiss radio stage:

12.00 – 12.40 Petr Henych & G-bod

13.10 – 13.50 Personal Signet

14.20 – 15.00 Possibilní explikace

15.30 – 16.10 Šatlava

16.40 – 17.20 Enter

17.50 – 18.30 Five o Clock Tea

19.00 – 19.40 Bundy Tad

20.10 – 20.50 Satisfucktion

21.20 – 22.00 Craschpoint

22.30 – 23.10 Fourth Face

23.40 – 0.20 Lety mimo

0.50 – 1.30 The Fake Tapes