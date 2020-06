A vychutnat si nevšední atmosféru letního kina budou moci filmoví fanoušci také v Častolovicích.

„Letní sezonu zahájíme již 19. června titulem Poslední aristokratka od 21.30 hodin v nově zrekonstruovaném volnočasovém areálu na Hřišti. Doufáme, že se v letním Kině Častolovice budete dobře bavit a všem nám bude přát pěkné počasí,“ zvou pořadatelé.

V Častolovicích se bude promítat každý pátek.

A za filmovými zážitky pod „širákem“ můžete zamířit od 25. do 27. června rovněž do kosteleckého zámeckého parku na letní kino na dece. Jako vstupenku do něj si tu koupíte piknikový koš. Na programu jsou snímky Yesterday, Poslední aristokratka a Jumanji: Další level.