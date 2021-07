V závěru měsíce se uskutečnil tradiční divadelní festival, jehož spolupořadatelem je i Drak. Letošní festival Regiony nabídl na scéně tohoto divadla přehlídku nových titulů, které zde v předchozích dvou sezonách vznikly.

Divadlo se také účastnilo Mezinárodního divadelního festivalu Mateřinka v Liberci, ze kterého si tvůrci odvezli několik ocenění. Veronika Poldauf Riedelbauchová získala Cenu hejtmana Libereckého kraje za choreografii inscenace Do Hajan, za stejné představení získali ocenění za scénografii Marianna Stránská, za light design Michal Kříž a skladatel Jan Čtvrtník za hudbu

O inscenace divadla nepřijdou diváci ani v létě. Do hajan! a Šípkovou Růženku uvede Loutkářská Chrudim už zítra, v úterý 6. července zamíří Bílý Tesák do polské Lodže v rámci festivalu Teatralna Karuzela. „Inscenace A do třetice všeho… pak bude uvedena 8. července na pražském festivalu pouličního divadla Za dveřmi,“ doplnil ředitel divadla Tomáš Jarkovský.

Tereza Vaňková