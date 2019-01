Smiřice – Osmému ročníku originálního velikonočního festivalu Smiřické svátky hudby budou letos patřit dny od 16. do 25. dubna.

Houslista Jaroslav Svěcený. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

V místní barokní kapli se uskuteční třináct koncertů. „Díky velkému zájmu českého i zahraničního publika jsme letos festival prodloužili na deset dnů,“ říká houslista Jaroslav Svěcený, který tento festival před lety vymyslel, zorganizoval a každoročně se s láskou stará o jeho dramaturgii. „Chceme oslovit posluchače všech generací a přizpůsobili jsme tomu také časy jednotlivých koncertů.“

Směs žánrů

Unikátní zámecká kaple Zjevení Páně ve Smiřicích u Hradce Králové, jejíž autorství se přisuzuje Kryštofu Dienzenhoferovi (1655 – 1722), je díky své velkoleposti a skvělé akustice jako stvořená pro pořádání komorního a přitom programově bohatého festivalu, jakým Smiřické svátky hudby jsou.

Houslista Jaroslav Svěcený, rodák z nedalekého Hradce Králové (od prosince loňského roku nositel Zlaté plakety prezidenta republiky), také letos naplní tyto prostory nápaditými koncerty.

,,Připadám si jako ve snu. V klukovských letech jsem do Smiřic jezdil na kole a koupat se do nedalekých písáků. Když vznikl festival, musel jsem mnoha lidem vysvětlovat, kde se Smiřice vlastně nacházejí. Dnes sem jezdí koncertovat špičkoví hudebníci a jejich koncerty poslouchat významné společenské, politické a kulturní osobnosti. Udělám vše pro to, aby Smiřické svátky hudby patřily trvale k těm nejprestižnějším středoevropským festivalům. Festival ve Smiřicích se rozhodně nepyšní megalomanskou a v době krize, kterou teď hudební kultura výrazně pociťuje, až zarážející, finančně náročnou masovou propagací jako některé jiné festivalové akce. Tento velikonoční kulturní projekt ale disponuje osvícenými partnery, neúnavnými spolupracovníky a v neposlední řadě skvělým starostou Smiřic Lubošem Tuzarem, bez kterých by nevznikl, nevzkvétal a nebyl tím, čím je - svátkem a setkáním těch lidí, kteří i v době politicko-ekonomického chaosu, agresivity a stále se šířící vzájemné neúcty považují za součást svého života hudbu a kulturu vůbec,“ zamýšlí se Jaroslav Svěcený.

Interpreti

Nádherné smiřické barokní varhany rozezní na třech koncertech vynikající čeští interpreti – Irena Chřibková, varhanice baziliky svatého Jakuba v Praze, profesor Pražské konzervatoře a AMU Josef Popelka, diecézní organolog a velký znalec historie tohoto nástroje Václav Uhlíř, z kvalitních českých pěvkyň vystoupí sopranistky Hana Jonášová, Ludmila Vernerová a mezzosopranistka Martina Kociánová.

„I další instrumentalisté mají na tomto festivalu reprezentativní zastoupení,“ pokračuje Jaroslav Svěcený. „Klavírista a ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jan Simon, Václav Mácha, jeden z nejlepších žáků světoznámého pianisty Ivana Moravce, kytarista Lubomír Brabec, cembalistka Monika Knoblochová, harfenistka Kateřina Englichová, flétnistka Žofie Vokálková, houslistka Julie Svěcená - vítězka Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga 2010, violoncellista Petr Nouzovský a mnoho dalších.

Multižánrové projekty před〜staví světoznámý slovenský orchestr Cigánski diabli, legendární rocková formace Blue Effect s Radimem Hladíkem či ve speciální festivalové dramaturgii Leona Machálková se svými hosty.

Výstava

Tradiční součástí festivalu je každoročně také výstava výtvarného umění. Výjimkou nebude ani letošní ročník. Smiřickou barokní kapli Zjevení Páně budou po celou dobu trvání festivalu zdobit obrazy a grafiky špičkového českého a mezinárodně uznávaného výtvarníka Oldřicha Kulhánka.

Vybrané koncerty

Sobota 16. dubna

Slavnostní zahajovací koncert

Jaroslav Svěcený - housle

Dana Vlachová - housle

Julie Svěcená - housle

Martin Kos - housle

Petr Nouzovský - violoncello

Virtuosi Pragenses – komorní orchestr

Instrumentální koncerty Antonia Vivaldiho či Johanna Sebastiana Bacha pro dva až čtyři sólové nástroje a komorní orchestr.



Neděle 17. dubna

Smiřické varhany poprvé

Irena Chřibková - varhany

Ludmila Vernerová - soprán

Jaroslav Svěcený - housle

Lahodně znějící varhany z roku 1763 rozezní vynikající česká interpretka Irena Chřibková.



Středa 20. dubna

Kytara v kapli

Lubomír Brabec - kytara

Žofie Vokálková - flétna

Jaroslav Svěcený - housle

Známý český klasický kytarista představí taje šestistrunné „španělky“.