Co stálo za vznikem nového alba?

Kapela, která nevydává, nežije. Anapurno je album, sbírka, výběr z poetiky a muziky, kterou jsme se koumali poslední roky. Nahráno, zabaleno, zataveno, zhmotněno, připraveno poslat k lidem do jejich X+KK.

Zvláštností pro dnešní dobu je, že vychází na CD. Proč?

Album samozřejmě vyjde i na streamech, není třeba mluvit jen o CD. Je nám jasný, že CD je platforma, kterou už si někdo nemá na čem přehrát. Zároveň fyzická podoba je cenná tím, že s tématem dál pracuje, výtvarně i literárně a taky je to věc, která se dá třeba darovat, což se streamem teda moc nejde. Stream je vlastně v muzice něco jako fotka obrazu. Není v tom žádná nostalgie, žádný boomerský vzdychání, prostě jen vydání alba, který má formátem rozvíjet nahrávku, i když ta je samozřejmě to hlavní. Dá se to koupit jako knížka a placku si můžete dát jako tácek pod pivo. To je svoboda a to je hlavní rockerská hodnota.

Celé album zaujme také grafikou. Co má symbolizovat?

Vizuál zkompletovala Žeňa, která utekla z Kyjeva před válkou, přijela jen s notebookem a měla potřebu činnosti. Zcela přirozeně jsme ji začlenili do tvůrčího procesu, takže je v tom otisk doby. Formát pojala velkoryse, booklet má 48 stran, jsou tam Maekovi (Marek Bělohlávek, kytara) naivně komiksový kresby, komplet texty, prolog, kterej to všechno lehce zamotá, a Ženina originální grafika.

O čem jsou písničky? A co je vlastně to Anapurno?

Bylo by hloupý prozrazovat jednotlivý pointy. Anapurno je o tom motoru, co nás pohání a o tom, na co ten motor jede. Jeden song se sice jmenuje Annapurna, ale i ten je o té energii a ne o tom, že někdo leze na kopec. Kmotrem Anapurna bude Miloš Dvořáček, praktikující folkař, duší rocker. Je to bard, nezmar (vlastně doslova Nezmar). Zahraje pár akustických kousků a jinak ten cirkus bude na nás. Anapurno vykopáváme 23.9.2022 v AC klubu v Hradci Králové.

Proč vyšlo album nyní. Je to takový předčasný narozeninový dárek?

Je to naše pátý vydání alba. Protože první album vyšlo v roce 1994, tak jsme museli existovat, takže nám bude asi 30. Přesně to nevíme, začátky si moc nepamatujeme, a tehdejší bubeník, co si vedl deníček, už s námi nehraje. Ale do konce roku 2024 bychom ty třicetiny měli oslavit, to už neokecáme.

