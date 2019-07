Špičkoví hudebníci zahrají v Petrof Gallery

Mimořádnou příležitost zažít koncert mladých špičkových hudebníků z celého světa, které sdružuje nezisková organizace The Center for Musical Excellence v New Jersey, nabízí v pátek v podvečer královéhradecká Petrof Gallery.

Matyáš Novák, pianista a dirigent. | Foto: Jakub Misík

Mladí hudebníci jsou nositeli mnoha prestižních hudebních ocenění a nechybí mezi nimi ani pianista Matyáš Novák z Hradce Králové. Jejich páteční koncert v Petrof Gallery je jednou ze zastávek prázdninového evropského turné. Začátek je v 18 hodin, během večera zaznějí skladby Antona Arenského, Oliviera Messiaena, Wolfganga Amadea Mozarta, Astora Piazzolly a Dimitrije Šostakoviče. Páteční vydání nahlédne do historie jeslí v Hradci Králové Přečíst článek ›

Autor: Ivana Fričová