Zajímavá expozice mapuje české tradice, zvyky a obyčeje na pozadí života prostého venkovského lidu na počátku dvacátého století. Výstava je doplněna například dokumentačními fotografiemi z dobových akcí a lidových slavností, historickými tiskovinami a pracovními i osobními předměty, které tyto dávné tradice připomínají soudobému návštěvníkovi.

Výstava Na novej rok o slepičí krok na Šrámkově statku v Pileticích je otevřena až do konce letních prázdnin vždy v pátek od 15 do 19 hodin, o víkendu pak od 10 do 18 hodin.