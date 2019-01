Orlickoústecko - Městské muzeum v Ústí nad Orlicí a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě připravily expozice, které připomenou okupaci Československa.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Minus 40 v Hernychově vile

Dobový tisk, dokumenty z novin a časopisů, rozhlasové nahrávky, fotografie Pavla Macháčka, výtvarná tvorba mladých umělců, Klubu přátel umění i raná tvorba 60. let Honzy Steklíka a Ládi Plívy, to je stručný souhrn toho, co nabízí výstava Minus 40. Ve čtvrtek byla zahájena v prostorách Městského muzea v Ústí v Hernychově vile.

Ústav pro studium totalitních režimů muzeu zapůjčil například zvukovou nahrávku „Prohlášení“ ze 14. sjezdu KSČ v češtině a ruštině nebo neobyčejný záznam vzpomínek Sergeje Magida, někdejšího vojáka invazních jednotek v Praze, na srpnové události.

Spolutvůrcem výstavy se může stát každý, je totiž interaktivní. Lidé se zde mohou „vypsat“ ze svých pocitů a vzpomínek na srpen 1968. Muzeum také uvítá dokumenty především regionálního charakteru, které návštěvníci přinesou. Je tedy možné, že se expozice bude rozšiřovat. Ukončí ji 25. září koncert Jaroslava Hutky.

Součástí výstavy je zítřejší happening v zahradním altánu Hernychovy vily. O 40 let zpět návštěvníky přenesou hity 60. let v podání Akcent duo – Volf a Bína i vzpomínky pamětníků.

Bratříčku, zavírej vrátka…

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě připravuje intenzivně výstavu, která se zařadí svým významem mezi největší v poslední době. Pod názvem „Bratříčku, zavírej vrátka…“ připomene blížící se srpnové 40. výročí vstupu vojsk několika bývalých socialistických států do naší země a dvacetiletí sovětské okupace řady míst v Pardubickém kraji. Potrvá od 21. srpna do 28. října a na základě dokumentů, dobových reálií i svědectví pamětníků zaznamená život v těch místech Pardubického kraje, v nichž působily posádky sovětské armády do roku 1990.

Shodou okolností jich bylo dost právě na Orlickoústecku – kromě několika tisíc vojáků ve Vysokém Mýtě se jednalo o Klášterec nad Orlicí, Červenou Vodu nebo Ústí nad Orlicí-Hylváty. Zůstaly stopy po ničení krajiny a přírody, komunikací, drobných architektonických památek a další nepříjemné doklady přítomnosti cizích vojáků.

Expozice vzniká prakticky již řadu měsíců sbíráním exponátů, zjišťováním kontaktů a tříděním získaného materiálu. Jak je v poslední době zvykem v muzeu, již vlastní vernisáž na náměstí se stane bezpochyby originálním obohacením kulturní atmosféry letního času.