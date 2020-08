Pátek, 15.00 a 16.00, Hradec Králové: Dřevěný kostel sv. Mikuláše se po rekonstrukci otevřel veřejnosti. Přijďte si prohlédnout interiér a vyslechnout příběh kostela.

Electrophonix vystoupí v Adalu

Pátek, 19.00, Hradec Králové: Letní scéna hotelu Nové Adalbertinum je v plném proudu. Dnes si užijete koncert oblíbené hradecké skupiny Electrophonix. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční ve vnitřních prostorách hotelu.

Severka zamíří na statek

Pátek, 19.00, Piletice: Tradiční vystoupení folkové skupiny z Hradce Králové v rámci letních koncertů na Šrámkově statku.

Dynamická Země

Pátek, 19.30, Hradec Králové: Digitální planetárium představí film Dynamická Země, který zavede diváka přímo do srdce zuřícího hurikánu, do vod rozbouřených oceánů, k podmořským sopkám i do těsné blízkosti žraloků a velryb.

Václav Neckář U Letců

Pátek, 21.00, Hradec Králové: Letní open air vystoupení Václava Neckáře a skupiny Bacily s přívlastkem „S Bacily na viry“, kde zazní jeho největší hity. Koncert se uskuteční dnes večer v restauraci U Letců od 21 hodin.