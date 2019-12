Masarykovo náměstí patří trhům

/POZVÁNKY/ Začaly tradiční vánoční trhy na hradeckém Masarykově náměstí. Stánky budou návštěvníkům k dispozici každý den od deseti do 17 hodin, a to až do čtvrté adventní neděle 22. prosince. Trhy každý den doplní bohatý kulturní program včetně podvečerních hudebních vystoupení místních kapel. V sortimentu stánků nechybí tradiční svařené víno, trdelník, punč, klobásky, nakládané sýry, turecký med ani frgály, keramika, svíčky, kabelky, bižuterie ani hračky.

Vánoční trhy na Masarykově náměstí v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Vánoční Jazz Police v Náplavce V sobotu od 20 hodin v Hradci Králové: Hradecká kapela Jazz Police zve opět po roce všechny na svou vánoční party do restaurace Náplavka. V průběhu večera zazní spousta nových písní. Dnešní koncert začíná ve 20 hodin. Vstupenky stojí 250 korun v předprodejích, 290 korun pak přímo na místě. Podorlický skanzen ve svátečním V sobotu i v neděli v Třebechovicích pod Orebem: Vánoce dorazily i do Třebechovic pod Orebem. Podorlický skanzen v Krňovicích uzavírá sezonu speciální vánoční expozicí. Otevřeno bude dnes i zítra od 10 do 17 hodin. Návštěvníci mohou ochutnat různé vánoční cukrovinky nebo třeba tradičního staročeského kubu. Průvodci skanzenem si pro sváteční návštěvníky připravili i speciální výklad o vánočních zvycích našich předků,děti mohou využít zdejší speciální vánoční dílničky a vyrobit si třeba drobný dárek nebo vánoční ozdobu. Tipy Deníku: Broumovský klášter zve na trhy Přečíst článek ›

