V pondělí od 17 hodin v hradecké knihovně: Autorské čtení českého spisovatele a publicisty Aleše Palána z cyklu Spisovatelé do knihoven. Je držitelem ocenění Magnesia Litera za originálního průvodce brněnským Bronxem Brnox. Jeho další kniha s názvemRaději zešílet v divočině byla vyhlášena Knihou roku v Lidových novinách. Představí i svá další díla, včetně letos vydaného románu Miss exitus. Podvečer v Knihovně města Hradce Králové zpříjemní drobné občerstvení, vstup je volný.

Podorlický skanzen ve svátečním

Do neděle 15. 12. v Třebechovicích pod Orebem: Vánoce dorazily i do Třebechovic pod Orebem. Podorlický skanzen v Krňovicích uzavírá sezonu speciální vánoční expozicí. Otevřeno je ještě v neděli do 17 hodin. Návštěvníci mohou ochutnat různé vánoční cukrovinky nebo třeba tradičního staročeského kubu. Průvodci skanzenem si pro sváteční návštěvníky připravili i speciální výklad o vánočních zvycích našich předků, děti mohou využít zdejší speciální vánoční dílničky a vyrobit si třeba drobný dárek nebo vánoční ozdobu.