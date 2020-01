Chystá se: Tak trochu jiný svatební veletrh

/POZVÁNKY/ Skutečný svatební veletrh se vším, co k němu patří, to bude Svatbárium. Tak trochu jiný svatební veletrh se bude konat v sobotu 25. ledna od 9 do 18 hodin v Petrof Gallery v Hradci Králové. Návštěvníci se mohou těšit na veletrh plný nápadů, inspirace, originality a hlavně praktických rad, které ani internet netuší. Chybět nebudou ani přednášky, workshopy a osobní setkání.

Svatební veletrh se bude konat v Petrof Gallery v Hradci Králové. | Foto: Svatbárium