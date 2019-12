V Hradci Králové ve čtvrtek od 9 hodin: Tvoření netradičních vánočních dekorací. Program je určen pro děti od 2 do 6 let s dospělým doprovodem. Cena dílny je 60 korun za dítě, doprovod má vstup zdarma. Na místě bude k dispozici materiál na výrobu a lektoři. Začíná se v 9 hodin.

Masarykovo náměstí patří trhům

Do neděle 22. prosince v centru Hradce Králové: Začaly tradiční vánoční trhy na hradeckém Masarykově náměstí. Stánky budou návštěvníkům k dispozici každý den od deseti do 17 hodin, a to až do čtvrté adventní neděle 22. prosince. V sortimentu stánků nechybí tradiční svařené víno, trdelník, punč, klobásky, nakládané sýry, turecký med ani frgály, keramika, svíčky, kabelky, bižuterie, hračky a další dárkové předměty.