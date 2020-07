/POZVÁNKY/ Unikátní dvojkoncert legendárních kapel se koná v sobotu od 18 hodin v Letním kině Širák v Hradci Králové.

Michal Prokop v hudebním klubu Garáž. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Vladimír Mišík & Etc. vystoupí se svým koncertním programem, kde kromě nejznámějších písní uslyšíte i nové z alba Jednou tě potkám, v dvojkoncertu s kapelou Framus Five v čele se s zpěvákem Michalem Prokopem zaznějí další hity. Vstup do areálu bude od 18 hodin, koncert skončí ve 22 hodin. Cena vstupenky je 550 korun.