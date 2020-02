/POZVÁNKY/ Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Agrippina od Georga Friedricha Händela je satirické dílo pojednávající o vztahu sexu, moci a politiky. Ukazuje divákům děsivý svět, v němž nikdy nedošlo k rozpadu Římské říše, která se tím pádem udržela do dnešní doby a nastavuje tak zrcadlo současné společnosti. Inscenace odhaluje korupční praktiky vládnoucí třídy, kterou ztělesňuje Joyce DiDonato v roli titulní postavy, mocichtivé císařovny Agrippiny. Orchestr bude řídit známý mistr barokního repertoáru Harry Bicket. Lístky stojí 390 korun, představení (sobota od 18.45 hodin) zahrnuje přestávku.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

A neříkej to ve škole…

Neděle od 15.00, Labyrint Divadla Drak: Komentovaná prohlídka výstavy A neříkej to ve škole… s její autorkou Martinou Markovou. Výstava se dotýká tématu stísněné atmosféry normalizace. Omezování lidských a občanským práv, vyvíjení tlaku na rodiče přes jejich lidi, omezování studia, cestování a svobody slova. Neexistoval svobodný tisk, který by přinášel objektivní informace, nebyla možnost demokratických voleb. Autorka výstavy připomíná obtížnou dobu prostřednictvím mnoha artefaktů z tehdejších let: věcí denní potřeby, denního tisku, oblečení a mnoha dalších předmětů. Prohlídka začíná v 15 hodin, vstupné je 90 korun.