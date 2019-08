Workshopy a prezentace tradičních řemesel bývají soustředěny v městském parku, stejně jako malá scéna, na níž v sobotu vystoupí třeba folkový písničkář Pokáč či Beat Brtewski. Bude i pohádka a písničky pro děti. Zkušených řemeslníků sem jezdí desítky. Potkáte tu řezbáře, košíkáře, hrnčíře, hračkáře, skláře, svíčkaře, pekaře, perníkáře, sýraře a mnohé další.

Kdy: 23. a 24. srpna

Kde: náměstí Míru a park v Sobotce

Hlavní scénu pak naleznete na náměstí. Naladit se jde už v pátek s kapelou Turbo, kterým předskakují No Talent v čele s bývalým frontmanem skupiny Seven Filipem Šubrem. Páteční pohodový večírek na náměstí uzavírá rockotéka.

V sobotu se pak zaplní náměstí i park nejen stánky s řemeslnými výrobky, ale též něčím na zub. Chybět nebudou posvícenské koláče, klobásky či pečený býček na rožni a další lokální dobroty. Na pódiu se zámkem Humprecht za zády se vystřídají Bára Basiková, Waldovy Matušky či Ready Kirken. Se skupinou The Tap Tap přijede jako host Dan Bárta. Program bude na náměstí končit až těsně před půlnocí.

Za vstupenku na páteční večer zaplatíte 100 korun, sobota vás přijde na 120. My doporučujeme pořídit lístek na oba dny, který stojí 170 korun. Děti do 140 cm neplatí.

Festival hradecké léto

Nejen hudební festival Hradecké léto konaný v Hradci Králové u Šimkových sadů plný nejlepších kapel, herců a dalších osobností, festival pro zábavu a oslavu léta i prázdnin. Na třetím ročníku festivalu Hradecké léto v sobotu vystoupí kapely Tři sestry, Rybičky 48, Visací zámek, Trautenberk a Bohemian Metal Rhapsody. Vstupenku na Hradecké léto pořídíte za 499 korun.

Histos pokřtí Příčinu smrti

V sobotu pořádá goregrind kapela Histos křest zbrusu nového CD, které dostalo název „Příčina smrti: Neznámá“. V Bohuslavicích se začne úderem 18 hodiny v Noise baru, kde zahraje dalších pět metalových kapel. O zábavu a ostrou muziku bude postaráno.

Tatabojs míří na festival do Trutnova

Srpen na trutnovském Bojišti je opět festivalový! Nevrací se na něj ale proslulý Open Air Music, později označovaný jako Trutnoff, ale koná se v něm zcela nová akce nazvaná Artu Kus Festival.

Začal už ve čtvrtek, potrvá čtyři dny. „Je především oslavou svobodného ducha, otevřenosti, tolerance, kreativity a tvůrčího či tvořivého pojetí života,“ říká hlavní pořadatel Roman Dorňák.

Kdy: pátek 23. až neděle 25. srpna

Kde: Trutnov, areál na Bojišti

V areálu jsou 3 scény, vystoupí 38 kapel, 6 divadel a 6 dýdžejů. Mezi hlavní hudební lahůdky patří například Tata Bojs, Jiří Schmitzer, Vladivojna La Chia, nebo projekt Prago Union.

Koncertuje se na dvou scénách. Před plátnem letního kina vystupují hlavní kapely. Další účinkují na vedlejší scéně u stanového městečka, například dnes hradečtí The Atavists, kapitán Demo, Dukla Vozovna nebo Tomáš Palucha.

Od jiných festivalů se Artu Kus liší nejen hudebním programem. Mezi vig- vamy vyrostly instalace mladých architektů, dřevěné hračky, které zkrášlují odpočinkový prostor. V kreativní zóně se odehrávají workshopy, při kterých si návštěvníci můžou vyzkoušet nevšední výtvarné techniky, např. balancování s kameny, tetování na ovoce, nebo výrobu soch z odpadků. Ve skleníku, budově u hlavního vchodu, bude experimentální scéna. Odehraje se v ní 8 divadelních představení. Stanuje se na loukách vedle areálu. Kdo si připlatí, může stanovat uvnitř ve VIP kempu.

Den s americkým fotbalem

Americký fotbal v Jičíně nabírá na popularitě. Členové klubu pořádají v sobotu na Matějáku den plný zábavy pro celou rodinu, jehož výtěžek bude věnován malé Michalce. Hry a soutěže, pěvecká a taneční vystoupení, ukázka práce policistů a hasičů a další program.

Berglova křížová cesta

Tuto sobotu a neděli mezi 14. a 17. hodinou se zájemci mohou vydat do klášterního kostela v Opočně na prohlídku křížové cesty Jana Václava Bergla. Ten se proslavil hlavně na území dnešního Rakouska, kde tvořil i pro císařský dvůr. Vstupné je 20 korun.

Kapitáni a plavčíci míří do Přepych

Tato sobota bude v Přepychách již podeváté patřit netradičním plavidlům, která se vydají na hladinu rybníka Dvorský, aby pod přísným dohledem poroty co nejrychleji proplula vymezenou trasu.

Kdy: 24.srpna

Kde: v Přepychách

Zkušenosti z minulých ročníků dávají záruku, že se opět blíží přehlídka obrovské nápaditosti realizované zlatými českými ručičkami i hlavičkami do nejmenších detailů. Hladinu rybníka Dvorský tak budou krátce po 14. hodině čeřit osádky všech možných i nemožných bárek a lodí.

Kdo se letos vypraví do boje o Putovní pohár, Sladké kormidlo a sympatie diváků, se diváci dozví až během přehlídky přihlášených plavidel. Už ta loňská stála za to, takže se určitě i letos mají na co těšit.

Podmínky účasti jsou jednoduché. Pořadatelé ze spolku ProPřepychy v propozicích uvádějí, že účast není omezena věkem, národností, bydlištěm, etnickou či politickou příslušností ani vyznáním. Závodí se na vlastnoručně vyrobených či upravených plavidlech s vlastním nebo přírodním ekologickým pohonem… Nechcete se také přidat?