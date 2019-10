Cestou po symbolických 155 + 1 schodech budou navíc muset po dobu dvou minut provádět resuscitaci na modelu. Závod si klade za cíl prověřit fyzickou připravenost zdravotnických záchranářů na práci v terénu.

Kdy: sobota 19. října

Kde: Žižkovo náměstí v Jičíně

„Soutěžní disciplíny budou probíhat na Žižkově náměstí prakticky na očích veřejnosti a také z věže chystáme přenos na velkoplošné plátno, aby mohli diváci sledovat veškerá soutěžní klání,“ zve mluvčí krajské záchranky Ivo Novák. Slavnostní nástup soutěžících je v 9 hodin.

Na padesát závodníků čeká překonávání překážek, slalom se schodolezem a figurínou, převracení pneumatiky nebo zkouška zručnosti. Vrcholem pak bude už zmíněný výstup na věž. Speciální ocenění je připraveno i pro nejlépe resuscitujícího závodníka.

Přijďte záchranáře podpořit na první takový závod u nás, zapojí se i několik členů jičínské posádky.

Čerti v dole. Vzhůru do pekla!

Bývalý rudný důl Bohumír v Jívce na Trutnovsku o víkendu otevře brány pekla. Děti mají jedinečnou možnost setkat se s bandou čertů. Akce Jak se peklo probouzí probíhá na konci turistické sezony přímo v podzemí. Letošní ročník se koná o víkendech od 19. října do 3. listopadu od 9 do 17 hodin. Rezervace termínu je nutná. Kdo přijde neohlášeně, do pekla se nedostane.

10! let Factorial! orchestra

Královéhradecký big band slaví velkým koncertem 10 let své existence. Pod vedením kapelníka Zdeňka Boreckého je playlist složen téměř výhradně z originálních aranží známých skladeb převedených do funku, popu nebo moderního jazzu. Koncert se odehraje na hlavní scéně Klicperova divadla v sobotu od 19 hodin.

Muzeum představí „zlatý poklad“

Muzeum Náchodska se i letos připojí k Mezinárodnímu dni archeologie, který se uskuteční v budově stálé expozice v Broučkově domě na Masarykově náměstí v Náchodě a ve Staré radnici.

Kdy: v sobotu 19. října od 10 do 17 hodin

Kde: Muzeum Náchodska v Náchodě

Program bude plný aktivit pro děti, které si zábavnou formou vyzkouší činnost archeologů a dalších odborných pracovníků. Současně se uskuteční oslavy 140 let od založení muzea. Zájemci si budou moci prohlédnout nejstarší přírůstky z archeologických sbírek muzea a v 10,45 hodin bude představený „zlatý poklad“, jeden z největších pravěkých zlatých depotů v ČR.

Součástí dne archeologie bude i několik přednášek. V 11 hodin povypráví archeolog Jan Tůma na téma „Archeolog Jan Karel Hraše“. Ve 13 hodin bude ředitel Muzea Náchodska Sixtus Bolom-Kotari hovořit o památkové péči v době vzniku náchodského muzea. O hodinu později začne přednáška archeologa Jana Košťála o depotech na území Náchodska a v 15 hodin se dozvíte zajímavosti o archeologickém výzkumu dálnice D11 od Hradce Králové po Jaroměř.

Novým zámkem zazní struny vítězů

Slavnostní koncert vítězů Heranovy a Kocianovy soutěže 2019 si budou moci zájemci vychutnat v sobotu od 18 hodin v jedinečném prostředí Zrcadlového sálu Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Koncert nejlepších českých účastníků zmíněných soutěží v Novém zámku je speciální cenou jeho majitele Františka Kinského a pořádající agentury KINSKÝ Art Media.

24. ročník závodů psích spřežení

Musher klub Metuje pořádá po oba víkendové dny v kempu Brodský u Červeného Kostelce už 24. ročník závodů psích spřežení. K vidění bude opět mnoho krásných, silných a rychlých psů a úžasných sportovních výkonů. Soutěží se v několika kategoriích a zdolává se 5,32 kilometrová závodní trať, převážně po lesních a polních cestách. Nebude chybět také doprovodný program.

Svoboda na hranici po třiceti letech

Setkání všech, kteří nechtějí, aby se naše svoboda opět ocitla na hranici. Začátek happeningu je ve 14 hodin v Galerii Celnice. Akce se koná symbolicky na česko-polské hranici, kde se odehrávala tajná setkání představitelů někdejší opozice Polska a Československa.

Kdy: sobota 19. října

Kde: Galerie Celnice a Hotel Hořec Malá Úpa

Letošní besedy jsou zaměřené na to, jak se naše společnost posunula za 30 let od roku 1989 a co si o vývoji a současné situaci myslí například čeští i polští disidenti. Na začátku sobotního happeningu Svoboda na hranici bude k poslechu a dobré náladě hrát swingová kapela ze sousedních Kowar - Kowarska Orkiestra Rozrywkowa.

Během odpoledne je připravena debata s armádním generálem Petrem Pavlem, který stál v letech 2015 až 2018 v čele vojenského výboru v NATO. Pohovoří o svobodě, statečnosti, postojích, minulosti, současnosti, budoucnosti a dalších zajímavostech.

Na hranici se setkají polští a čeští disidenti. Promítnut bude film Náš Vašek režisérky Krystyny Krauze, divadelníci z Trutnova sehrají Audienci Václava Havla a od 20.30 hodin začne v hotelu Hořec koncert kapely Pepa Lábus a SPOL.