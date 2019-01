Východní Čechy /TIPY NA VÍKEND/ - Jako každý týden, i tentokrát Deník čtenářům přináší některé užitečné tipy na společenské události, které se v celém regionu chystají nejen o víkendu 12. a 13. září.

Taťána Kuchařová v Hradci Králové a představení festivalu Play Fair. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Královéhradecký kraj

Hradecko: Charitativní Play Fair bude plný muziky

Hradec Králové: Areál hradeckého letiště o víkendu ožije benefičním festivalem. První ročník Play Fair začíná v sobotu v půl jedné odpoledne na třech pódiích a ve dvou hangárech a skončí až v neděli ráno. Zadarmo na něm vystoupí třeba kapely Chinaski, Mandrage, Ready Kirken nebo Wohnout. Výtěžek festivalu si rozdělí charitativní projekty nadace Taťány Kuchařové.

Jičínsko: Jičín patří pohádkám a světu dětské fantazie

Jičín: Město pohádky otevřelo ve středu svůj jubilejní 25. ročník a festival pokračuje až do neděle. Hlavní program se chystá na sobotu. V centru města se ráno otevře jarmark, pohádkové tvůrčí dílny i Večerníčkův stan. Od 9 do 19 hodin bude přístupná Kavárna POTMĚ. Pohádková pošta bude zprovozněna od 9 hodin na zámku. Pohádková představení jsou připravena na Rynečku na náměstí Svobody, v loutkovém divadle Srdíčko i na hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí. Zde také budou ve 13.30 hodin vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže Nejznámější pohádky na poštovních známkách. Hostem je Jiřina Bohdalová. Fanoušci skupiny Olympic se mohou těšit na jejich koncert po 19. hodině. Závěr sobotního večera bude tradičně patřit ohňostroji.

Nová Paka: V sobotu se u příležitosti 40. výročí založení jednotky profesionálních hasičů v Nové Pace a 140. výročí založení SDH Nová Paka konají hasičské oslavy. Pro návštěvníky budou od 10 do 13 hodin na Masarykově náměstí připraveny ukázky zásahů hasičů. Lidé si budou moci prohlédnout současnou i historickou techniku a vybavení, které hasiči denně používají.

Náchodsko: Maloskalická tvrz rozkvete jiřinami

Česká Skalice: Tradiční výstava jiřinek se letos uskuteční od pátku do neděle vždy od 9 do 17 hodin v muzejním areálu a v maloskalické tvrzi. Zájemci uvidí výsadbu a řezané květy, které vystaví pěstitelé jiřinek z celé republiky, připraven bude objednávkový prodej hlíz. Doprovodný kulturní program nabídne opět výtvarné dílničky, hudební pořady a další. Vhod určitě přijde občerstvení v muzejní kavárně.

Rychnovsko: Jezte, pijte, bavte se - i s hudbou

Kostelec nad Orlicí: Hvězdou Kosteleckého multižánrového hudebního festivalu bude mezzosopranistka Andrea Tögel Kalivodová, která jeho program zahájí pátečním koncertem od 20 hodin v zrcadlovém sále Nového zámku. Sobota bude v Kostelci (zejména na Palackého náměstí) patřit Kosteleckému posvícení aneb jezme, pijme, bavme se. Festival v neděli uzavře koncert Filharmonie Hradec Králové v chrámu svatého Jiří od 17 hodin.

Rychnov nad Kněžnou: Nenechte si ujít Loučení s létem, které pořádá Podorlická sodovkárna a Městský podorlický pivovar. V sobotu od 11 hodin bude v areálu rychnovského pivovaru pořádně veselo. Poměřit své síly s ostatními účastníky můžete v jedné ze tří soutěží: otevírání lahví, koulení sudu a pití piva brčkem. O hudbu se postarají skupiny Fleck Band, Modrý den, Pružná těla a COMBI. Přijďte si užít skvělou zábavu.

Opočno: Milovníci in-line bruslení si přijdou na své tuto sobotu na zimním stadionu. Akce Bruslíme in-line začne od 8.30 prezencí sportovců. Nebude chybět rozcvička a nácvik správné techniky bruslení pod vedením instruktora Jiřího Mlatečky ml. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet techniku bruslení nejen na zimním stadionu, ale i na cyklostezce. Každý účastník po absolvování obdrží účastnický list a magnetku. Odměny pro děti zajištěny.

Trutnovsko: Vzkřísí zašlou slávu první republiky

Trutnov: Dobové kostýmy si v sobotu obléknou lidé v Trutnově. Radnice se tu snaží obnovit korzo, které by bylo podobné tomu z povídky Josefa Mühlbergera. Slavný rodák v ní zachytil každodenní život předválečného Trutnova. Korzování se odehraje v rámci oslav Dnů evropského dědictví, které se konají o víkendu. Začnou v 9.30 hodin na Krakonošově náměstí a jejich součástí bude odhalení zrekonstruované kašny, na níž se po letech ke Krakonošovi usadili čtyři permoníci.

Pardubický kraj

Chrudimsko: Jubileum oslaví nad šachovnicemi

Hlinsko: Šachový oddíl Hlinsko zve na oslavy 90 let organizovaného šachu v Hlinsku v pátek od 13 hodin do Multifunkčního centra. Hosty čeká seznámení s šachy hravou formou, šachové hry pro ty, kdo už šachy znají, možnost zahrát si s dětmi i dospělými z hlineckého oddílu, ukázky jiných forem šachu a drobné odměny pro každého účastníka. Vstup je zdarma.

Orlickoústecko: Lanškrounská kopa zve na pořádný výšlap

Lanškroun: Ve městě se v pátek a sobotu koná 47. ročník dálkového pochodu Lanškrounská kopa, který doprovodí městské slavnosti. Připraveny budou trasy pro pěší, cyklisty, in-line bruslaře i závod pro běžce. Na městských slavnostech vystoupí mj. Michal Hrůza, Jaroslav Uhlíř nebo Čankišou. Chybět nebude ohňostroj.

Pardubicko: Jana Pernera oslaví mezi vlaky

Pardubice: Celoroční oslavy 200. výročí narození Jana Pernera - významného stavitele železnice, budou v sobotu zakončeny na pardubickém hlavním nádraží velkým Železničním dnem.

Začíná v 9 hodin, kdy celé nádraží i prostor před ním ožijí bohatým programem s dopravní tématikou. Uskuteční se také projekce v legendárním kině Sirius v nádražní hale. Pro děti bude připraven skákací hrad i výtvarná dílna, na jarmarku dokonce zahraje flašinetář.

Program se týká také železniční stanice v Rosicích, kde bude den otevřených dveří ve venkovní i vnitřní expozici zdejšího muzea. Hlavní program oslav potrvá přibližně do 16 hodin.

Svitavsko: Tři sestry obstarají velký rozjezd sezony

Litomyšl: Klub Kotelna při velkých kapelách praská ve švech. Co teprve, když do Litomyšle přijede pořádně rozjet sezonu jedna z nejposlouchanějších kapel minulosti i současnosti Tři sestry. Skupina okolo Lou Fanánka Hagena letos slaví výročí třiceti let od založení a stylově se navíc vracejí do Kotelny po dvaadvaceti letech. Vystoupí tu už v pátek ve 20 hodin.