Královéhradecký kraj

Hradecko: Designové pisoáry pro dobrou věc

Hradec Králové: V Hradci startuje v neděli netradiční výstava, která podpoří boj proti rakovině prostaty. V hradeckém obchodním centru Futurum vystaví umělci na dvacítku různě provedených designových pisoárů, upozorňují tak na rizika zákeřného onemocnění, pro které je listopad měsícem osvěty. Expozici můžete navštívit až do 15. listopadu.

Smiřice: Zatančit a pochutnat si na zvěřinových dobrotách můžete v sobotu ve Smiřicích. Tamní Kulturní středisko Dvorana totiž od osmi hodin večer hostí Svatohubertskou mysliveckou zábavu. Vstupné je 150 korun a během celé akce se můžete těšit na podávané zvěřinové speciality.

Jičínsko: Kapela Z hecu zahraje v Češově

Libáň: Řezníčkova Libáň 2015 – 17. přehlídka loutkových divadel se koná od 31. října do 5. prosince vždy v sobotu v místním kulturním domě. Přehlídku zahájí tuto sobotu domácí soubor Martínek premiérou pohádky Míček. Dále se zde představí: 7.11. – LD Zvonek Hořice – malý sál, Pivoňka má smůlu, 14.11. LD Smiřice – malý sál, Perníková chaloupka, 21.11. LD Srdíčko Jičín – velký sál,Čert a Káča, 28.11. – LS Ještěd Český Dub – velký sál Vlci a kůzlátka, 5.12. LD Rolnička Benátky n.J. Začátek všech představení je v 15 hodin.

Češov: Koncert folk-bigbítové skupiny Z hecu se chystá na poslední říjnový den v češovské hospodě. Od 19 hodin svoje umění předvede vítěz soutěže Pražská Porta 2015 a držitel 5. místa v soutěži Talent Country Rádia 2015. Debutové CD Na gumičku nos bude k dostání na koncertě za 200 Kč. Přijďte v sobotu 31. října v 19 hodin do hospody v Češově za kulturním zážitkem. S pozdravem.

Náchodsko: Broumovský klášter se otevírá pro všechny

Broumov: Jedinečnou příležitost prohlédnout si místa, která jsou jinak běžně nepřístupná, budou mít tuto sobotu návštěvníci broumovského kláštera. Mimořádné prohlídky Klášterem od sklepa až po půdu jsou plánovány vždy v 10 a ve 14 hodin. Návštěvníci uvidí nejen historickou část kláštera, která je součástí běžných prohlídek, ale také rozsáhlé sklepní prostory, nedávno opravené prostory opatských freskových sálů s výstavou Poklady z depozitářů, revitalizované prostory 3. patra a klášterní půdu.

Náchod: Večerní prohlídky náchodského zámku na téma Ottavio Piccolomini se loučí s návštěvníky se uskuteční v pátek a v sobotu. Začátek prohlídek v 17.30, 18.30 a v případě zájmu i v 19.30 hodin. Zájemci si mohou přijít vychutnat jedinečnou atmosféru trošku strašidelných komnat po setmění. Svým honosným sídlem vás provede sám kníže Ottavio Piccolomini, který vás seznámí i se svojí manželkou Marií Benignou, známou jako Černá paní.

Josefov: Slavnostní ukončení turistické sezony a svěšení praporu se uskuteční v sobotu 31. října v pevnostním městě Josefov. Po celý den si návštěvníci mohou prohlédnout vojenský tábor v dobových stanech nad vchodem do podzemních chodeb a ukázky střeleb z hradeb. Ve 13 hodin položí věnce na hřbitově členové vojenských historických spolků. Pro veřejnost bude otevřen turistický areál pevnosti, v 15 hodin proběhne slavnostní smuteční) svěšení praporu vlajícího nad pevností.

Rychnovsko: Festival F. L. Věka vrcholí

Dobruška: Pátý ročník Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka se chýlí ke konci. Již v neděli se od 19 hodin uskuteční závěrečný koncert ve Společenském centru Kino 70. Kdo vystoupí na pódiu? Těšit se můžete na vynikajícího světového tenoristu Štefana Margitu, který vystoupí za klavírního doprovodu Kataríny Bachmannové.

Kostelec nad Orlicí: Máte rádi dobrodružství a ničeho se nebojíte? Právě pro vás je určena Dušičková noční stezka. Na start strašidelného putování po svíčkách se mohou postavit jak, děti, tak i jejich rodiče. Začátek noční stezky je v sobotu v 18 hodin u kavárny u Nového zámku v parku. Výhodu mají strašidelné masky, pro které je vstup zdarma.

Trutnovsko: Mladý ateliér zahajuje už v pátek

Úpice: Vernisáž otevře výstavu začínajících umělců Úpice v Městském muzeu a galerii Julie W. Mezerové v Úpici proběhne v pátek od 17 hodin vernisáž výstavy nazvané Mladý ateliér I. „V letošním ročníku představí své práce začínající výtvarní umělci Milan Drašnar, Jana Mlynářová a Hana Rummelová," zve do galerie ředitelka instituce Jana Nešněrová. Výstava bude přístupná až do 22. listopadu.

Pardubický kraj

Chrudimsko: Duchůplné muzeum

Chrudim: Již třetí ročník oblíbené halloweenské akce Duchůplné muzeum aneb Dia de los Muertosv v Muzeu loutkářských kultur návštěvníky tentokrát seznámí s tradicemi Mexika. V pátek 30. října od 20 do 23 hodin muzeum potemní a stane se místem duchů a hlavně kostlivců, kteří jsou symbolem tohoto svátku. V Mexiku je smrt vnímána jako součást života a stojí za oslavu stejně jako život samotný. V tento den Mexičané věří, že se setkají se svými zemřelými a společně spolu pijí, hodují a poslouchají oblíbenou muziku. Veselo bude i na terase muzea – vzhledem k rozdílným klimatickým podmínkám budou tyto oslavy probíhat při ohni. Připraveny budou tradiční mexické pokrmy i nápoje. S tradicemi Dia de los Muertos se návštěvníci muzea seznámí prostřednictvím příběhu zatím neznámého mexického muže. Co skrývá dřevěná bedna, která se jednoho den objevila v muzeu? A proč tato bedna musela být ukryta až v hlubokých sklepech Mydlářovského domu? Na tyto a další hrůzu vzbuzující otázky naleznete odpovědi v pátek 30. října v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. Zde vás kromě trochu strachu čeká především spousta zábavy, kreativní úkoly a nakonec také jedno nebo více vysvobození.

Orlickoústecko: Varhanní koncert pomůže kostelu

Česká Třebová: Jedenáctý ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka vyvrcholí v sobotu v kostele sv. Jakuba Většího varhanním koncertem Daniela Knuta Perneta. Začne v 19 hodin a na programu budou skladby J. S. Bacha, G. Böhma, Z. Pololáníka, F. Latenas a F. Mendelssohna Bartholdyho. Veškerý výtěžek festivalu bude věnován na opravu varhan v kostele Rozeslání svatých apoštolů v Rybníku.

Pardubicko: Taneční mág se vrací do Pardubic

Pardubice: Taneční mág Michael Flatley, který proslavil irský tanec po celém světě, se vrací do Pardubic s představením Lord of the Dance. Show s titulem Dangerous Games se uskuteční v pátek od dvaceti hodin. Divákům se v pardubické Tipsport areně představí nová taneční čísla, vizuální technologie, světelný park a nová hudba skladatele Gerarda Fahyho, nezůstanou ochuzeni ani o působivé písně půvabné zpěvačky nebo o strhující melodie v podání sexy houslistek.

Svitavsko: V Litomyšli půjdou na Hubertovu jízdu

Litomyšl: Sobotní dopoledne bude patřit těm, kteří mají rádi krásná, ušlechtilá zvířata a dobrou zábavu. Městem totiž projede tradiční koňský průvod nazvaný Hubertova jízda, který se koná každoročně a bývá poměrně sledovanou událostí. Už v půl desáté se koně se svými pány začnou řadit u Suchého rybníku pod Rasovnou na Lánech. Po odbití jedenácté hodiny se pak všichni vydají na svou pouť Litomyšlí.