To je andělení! Hradecké Divadlo Drak představuje novou inscenaci pro děti

/FOTO/ Unavená máma, nezbedné děti a do toho - kde se vzal, tu se vzal - anděl. Hradecké Divadlo Drak uvádí novou inscenaci pro děti od tří let. Děti a jejich rodiče inscenaci To je andělení! poprvé zhlédnou v sobotu na hlavní scéně. Diváci se mohou těšit na poetické fyzické divadlo v kombinaci s klaunskou groteskou.

To je andělení! Tak zní název nové inscenace pro děti hradeckého Divadla Drak. | Foto: Milan Hajn