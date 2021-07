Orebité 600 let

Zkusili jste si někdy drátěnou košili? Střílet z praku? V třebechovickém muzeu můžete. Interaktivní výstava zábavnou i poučnou formou představuje východočeské husitské hnutí orebitů, kteří si dali jméno podle vrchu Oreb u Třebechovic. Vedle táboritů a Pražanů významně zasáhli do událostí v období husitských válek. Výstava je určena převážně dětským návštěvníkům, historické události jsou prezentovány formou komiksového příběhu. Výstava končí 31. srpna.

Řezby z Ráje

I v letošním roce zahrady v atriu zkrášlují sochy, tentokrát Dřevořezby z Ráje. Řezbářka Marta Novotná pracuje především motorovou pilou, ale i tradičními dláty. O své práci říká: „S každým kmenem nahlížím do duše stromu, uvědomuji si, že strom bez nás lidí žít může, ale my bez něj nikoliv.“ Výstava potrvá do 10. října.

Orebité aneb putování husitskou stezkou

V souvislosti s výstavou Orebité 600 let muzeum pro rodiny s dětmi připravilo turistickou hru, která připomíná historické události z období let 1419 až 1424. Procházka městem a plnění různých úkolů vás zavedou až na památný vrch Oreb a zpět na náměstí (cca 2 km). Po rozluštění tajného hesla na děti čeká odměna, kterou si mohou vyzvednout v Informačním centru.