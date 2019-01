Hradec Králové – Obdivovatelé velkých vozů se mohou těšit na zajímavou podívanou. Centrem Hradce Králové projede až dvě stě trucků z celého světa

Příznivci trucků se mají opět na co těšit. Již podesáté se uskuteční v areálu královéhradeckého letiště Truckfest. Setkání majitelů a obdivovatelů obřích automobilů začne v pátek 10. září a potrvá celý víkend až do neděle 12. září.

Organizátoři Truckfestu připravili, stejně jako v předešlých ročnících, zajímavou podívanou spojenou s bohatým doprovodným programem. První den festivalu bude zasvěcen příjezdu účastníků, přípravě a čištění vozidel a dalším přípravám na víkendový program, který bude přístupný pro všechny obdivovatele velkých vozů.



První diváci mohou do areálu zavítat v sobotu v devět hodin ráno. K zhlédnutí budou vozy české, evropské, ale i americké, které nemají fanoušci možnost běžně vídat na našich silnicích. Na jedenáctou hodinu je jako již tradičně připravena spanilá jízda, které se podle předpokladů zúčastní až dvě stě trucků.



„Trasa spanilé jízdy povede stejně jako vloni od letiště až k Březhradu. Start a cíl je daný, jediné, co se může změnit, je trasa centrem města. Ta se v současné době dolaďuje v rámci jednání s policií tak, aby jízda omezila provoz ve městě pouze minimálně,“ uvedl jeden z pořadatelů Truckfestu Vladimír Pohl.



Nejen pěknou podívanou, ale i trochu adrenalinu pro truckery a diváky připravili pořadatelé na sobotní odpoledne. „Jako již tradičně proběhne jízda zručnosti, která spočívá ve slalomu mezi kuželi, zaparkováním do garáže a dojezdu do cíle na kontakt kuželu. Dále to bude sprint na 220 metrů a soutěž o nejhezčí truck, kterou v posledních letech vyhrávají vždy česká auta,“ uvedl Vladimír Pohl.



Pro ty, kteří dávají přednost bezpečnosti, je připravená safety show neboli ukázka bezpečnosti, která je pořádána ve spolupráci se střadiskem BESIP. Diváci se mohou těšit třeba na porovnání brzdných drah auta, náklaďáku a motocykly. Akce to bude pro návštěvníky poučná, protože jak říká Vladimír Pohl, „spousta lidí je překvapená, když vidí, že brzdná dráha náklaďáku je mnohem delší.“



Na poslední den Truckfestu jsou připraveny finalové jízdy sprintu a jízdy zručnosti, a soutěže o nejhezčí truck. Odpoledne budou diváci moci vidět korzo amerických trucků, kaskadérskou show a ukázku klopné stability cisternového vozidla. Letošní již desátý ročník festivalu uzavře další a poslední ukázka bezpečnosti – safety show.



Truckfest je určený pro celou rodinu. Nejen dospělí, ale i děti se na této akci podle pořadatelů zaručeně pobaví. „Pro děti je jako každoročně připraven program v podobě soutěží a dětských atrakcí, třeba kolotočů,“ uvedl Vladimír Pohl. Dospělí si z doprovodného programu mohou vybrat například výstavu nákladních vozidel a příslušenství a ukázky RC modelů.

KAROLÍNA KARPAŠOVÁ

Více o festivalech na Hradecku najdete Z D E.

V galerii se inspirujte fotografiemi z loňska.