Těchonín – Turistická sezona na tvrzi Bouda končí, muzeum čs. opevnění z let 1935-38 bude o víkendu otevřeno naposledy před zimní přestávkou.

Pevnost Bouda. | Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

Podle provozovatelů muzea je prohlídka tvrze v tento čas zajímavá. „Oproti hlavní turistické sezóně a díky zcela odlišným klimatickým podmínkám je v chladném období celé podzemí tvrze krásně suché a také podstatně světlejší, než v létě. Milovníci přírody budou mít možnost uvidět první desítky netopýrů připravujících se v pevnosti na přezimování,“ zvou Boudaři.



Společnost přátel čs. opevnění připravila jak kompletní, tak i zkrácené miniprohlídky pro zájemce s nejmenšími návštěvníky. Pro vážné zájemce s dobrou tělesnou kondicí je připravena speciální trasa velkého okruhu, vedená oproti zvyklostem pouze podzemními prostory, bez výstupu na povrch tvrze. Během prohlídky tvrze touto trasou vystoupí návštěvníci také do pěchotních srubů K–S 21 a K–S 24 a absolvují téměř tisíc schodů. Vstupy na všechny tři typy prohlídek budou v sobotu i v neděli ve 12 a 14 hodin.



Na telefonním čísle 777 647 114 je možné do pátku domluvit pro skupinku individuální čas vstupu do Boudy o tomto víkendu. V pokladně muzea bude možné si zakoupit širokou škálu titulů nejen s tématem čs. opevnění nebo upomínkové předměty.

(red, daf)