/FOTO/ Hned několik výstav mohou v těchto dnech zhlédnout lidé v Hradci Králové. Navzdory současným vládním opatřením zcela legálně a bezpečně. Se záměrem oživit spící kulturní instituce, nabídnout kolemjdoucím trochu výtvarné kultury a rozveselení přišel Klub konkretistů. Nabízí umění ve výlohách, výkladech a oknech.

I během lockdownu můžete v Hradci na výstavu | Foto: Zdeněk Puš, www.hradeckralove.org

„Přinášíme veřejnosti umění tak, aby to bylo bezpečné a možné k prohlédnutí kdykoliv. Umístili jsme vizuální umění do výloh, výkladů a oken v Hradci Králové, našimi partnery jsou například Filharmonie Hradec Králové, Divadlo Drak či Střední škola vizuální tvorby,“ říká Jana Vincencová, koordinátorka Klubu konkretistů a Umění do výloh. Galerie a výstavní prostory jsou kvůli pandemii koronaviru nejen v Hradci Králové uzavřené. „Výstavy buď nejsou vůbec, nebo jsou k vidění online. Ale to není ono. Přinášíme proto lidem alternativu,“ dodává Vincencová.