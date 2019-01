Kunětická hora - Diváky nepřízeň počasí neodradila. Obdiv získali i od skupin Monkey Business, Chinaski, Čechomor či Divokej Bill

A nezaprší a nezaprší! Právě tato „hláška“ asi nejvíc kolovala v sobotu pod hradem Kunětická hora při druhé letošní „štaci“ festivalu České hrady.CZ.

Hotové peklo!

„Počasí bylo opravdu příšerné, hotové peklo. Obdivoval jsem lidi, kteří sem přišli a vydrželi. To bylo úplně neuvěřitelné. Po pravdě řečeno jsem se divil, že tady jsou. Určitě jim za to patří velký dík,“ vysekl poklonu návštěvníkům hudební přehlídky frontman populární skupiny Chinaski Michal Malátný při pohledu na davy totálně promáčených fanoušků, místy brodících se v bahně.

„Počasí nám skutečně tento rok nepřeje a sobotní festival toho byl dalším důkazem. S tím ale nemůžeme dělat vůbec nic,“ posteskl si frontman kapely Monkey Business Matthew Ruppert, který se však přece jen na pódiu snažil proti nepříznivému počasí bojovat. „Poručíme hromům, bleskům, větru, dešti. Jedině pak můžeme být spolu,“ hřímal bojovně tónem důvěrně známým z dřívějších dob Matthew Ruppert.

„S Monkey Business jsme se přehlídky České hrady.CZ aktvině zúčastnili už potřetí. Je to jeden z nejlepších festivalů co se týče atmosféry, protože se odehrává v hezkém, romantickém prostředí. Navíc na něj chodí skvělí posluchači a diváci. Je tu také vynikající produkce, která nám dokáže zařídit velmi dobré podmínky pro to, abychom tu mohli hrát, což v našich končinách také není úplně běžné,“ sdělil lídr formace Monkey Business, která pod „Kuňkou“ předvedla výtečnou show. Během ní došlo nejen na známé hity kapely, ale třeba i na operní árie či kozáčka během houslové vsuvky „Matěje“ Rupperta!

Skvělým zážitkem byl také společný koncert skupin Čechomor a Divokej Bill. „S Čechomorem to bylo naše druhé letošní vystoupení. Mám pocit, že už si to všechno hezky sedlo. A tím, že jsme spolu hráli i loni, tak to byla úplná pohoda,“ sdělil kytarista a zpěvák skupiny Divokej Bill Václav Bláha. „Škoda toho deště. Bylo vidět, že lidé se pod Kuňku těšili. Ale u nás v Úvalech to bylo to samé. Máme tam jeden festival za rok. Den před ním bylo hezky, pak akce propršela a den poté bylo zase pěkně. Celé léto mi prostě připadá nějaké divné,“ uzavřel.