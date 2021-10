Jazz Goes to Town | Foto: Deník/ Michal Fanta

Koncerty multižánrových kapel Endemit a Tryptych začíná v úterý večer 27. ročník mezinárodního festivalu Jazz Goes to Town.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.