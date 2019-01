V Hradci se dotáčel klip k CD věnovanému Mercurymu

Hradec Králové - Kdo by neznal hity jako Show must go on, We are the champions nebo Bohemian Rhapsody. Odkaz nezapomenutelné hudební legendy, skladatele a zpěváka kapely Queen Freddieho Mercuryho ožívá v projektu mladého Hradečáka Milana Šatníka.

V popředí zády Peter Freestone, zleva Vladimír Šrámek, Tomáš Votava, Milan Šatník a Lucie Růžičková. | Foto: Jakub Misík

Ten společně s bývalým osobním manažerem zpěváka Peterem Freestonem už několik měsíců pracuje na unikátním vzpomínkovém CD. „Přemluvil jsem Petera, který strávil v blízkosti Freddieho dvanáct let, aby zavzpomínal a zkusil o jejich soukromí napsat. To, co vytvořil, bylo nakonec tak dobré, že jsme se rozhodli natočit celé album," říká Milan Šatník, který Freestonovy texty na CD zpívá. Pod dohledem členů kapely Queen Kromě Petera Freestona se na tvorbě CD podílí také další velké jméno – o zvuk se stará známý Mike Moran, který společně s Mercurym stvořil slavný song Barcelona. Na celý projekt navíc dohlíží také členové kapely Queen. První vlaštovkou bude singl Friends, který má vyjít do měsíce. Klip se k němu natáčel ve švýcarském Montreux, kde kapela Queen tvořila a také v Hradci Králové, odkud pochází Milan Šatník společně s členy kapely. „Lucie Růžičková hraje na basu, Tomáš Votava na bicí, Vladimír Šrámek na kytaru. Bez nich by to nešlo," říká s úsměvem Milan Šatník. Celé CD dostanou fanoušci k výročí Vydání kompletního CD je plánováno na 24. listopadu, kdy si fanoušci připomenou už 25. výročí od smrti milovaného Freddieho.

Autor: Michaela Zumrová