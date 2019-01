Předvánoční koncert v Kongresovém centru Aldis nabídl posluchačům známé jazzové a swingové skladby – hostem Big Bandu Aldis byl vynikající Jiří Stivín. Koncert ovšem nabídl i jednu evropskou premiéru.

Jiří Stivín | Foto: DENÍK/ Klatka Grzegorz

Východní Čechy – Během koncertu zazněla skladba v podání pardubického zpěváka Jiřího Ševčíka, kterému mu se povedla nevídaná věc. Jako jediný v Evropě získal oprávnění zpívat píseň, která se podle všeho stane oficiální vánoční hymnou amerického města New York.



„Úplnou náhodou jsem na internetu narazil na skladbu o Vánocích v New Yorku, jež se mi velmi zalíbila nejen proto, že jsem tam už svátky trávil. Přes Facebook jsem kontaktoval jejího interpreta Eda Rambeaua. Poslal jsem mu videa mnou nazpívaných písní, a on se k nim velmi hezky vyjadřoval. Dokonce mě přirovnal k mladému Sinatrovi. Líbil se mu můj hlas i styl,“ popisuje sólista big bandu Felixe Slováčka Jiří Ševčík začátek dlouhé a poměrně složité cesty k nádherné vánoční písni New York at Christmas.



Skladbu o vánočním New Yorku v podání skvělého pardubického zpěváka Jiřího Ševčíka mohou příští pondělí slyšet také návštěvníci předvánočního koncertu v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. (zp)