Jeden z nejnavštěvovanějších českých hudebních festivalů, Rock for People, se v hradeckém Festivalparku uskuteční od 4. do 6. července.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

K jeho hlavním letošním hvězdám budou patřit Bring Me The Horizon, Franz Ferdinand, Rudimental, In Flames, Kodaline nebo Flogging Molly. Na deseti pódiích se od čtvrtka do soboty představí celkem sto kapel a muzikantů. Tradiční součástí festivalu bude obsáhlý doprovodný program, kterému vévodí spousta skvělého pouličního jídla na Street Food Rocks.