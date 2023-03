Vydejte se na Křížovou cestu do Chlumce nad Cidlinou, je plná zajímavostí

Víte, jak vypadalo plátno, ve kterém pohřbili Ježíše z Nazareta, co je to yzop, nebo co udělal Petr, když zakokrhal kohout? Přijďte se dozvědět něco více o největším křesťanském svátku na velikonoční výstavu do kostela Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou.

Ukřižování. | Foto: Pixabay.com