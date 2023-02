Pavla Matušku takové reakce těší. „Byl jsem překvapen i návštěvností na vernisáži. A potěšil mě profesionální přístup muzea,“ sdělil Deníku humorista, který žije a pracuje v Třebechovicích pod Orebem ve východních Čechách a kterému na svatého Valentýna bylo 79 let.

Výstava v Mostě patří k těm větším. Rozsáhlejší soubor byl k vidění před čtyřmi lety, kdy Galerie Kinský Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystavila ve třinácti komnatách celkem 145 humorných obrazů.

Matuška začal přispívat svůj kresleným humorem do novin a časopisů v 80. letech minulého století. „Zařadil se mezi filosofující humoristy vedle Borna, Slívy, Jiránka a Renčína, ale jeho hlavním médiem je malba. Je držitelem cen po celém světě, což je také úžasné,“ sdělila kurátorka mostecké výstavy Olga Kubelková. Podle ní řada návštěvníků ožije hned v přízemí Oblastního muzea a galerie v Mostě, když spatří doprovodné publikace a pozná obrázky z legendárního časopisu Dikobraz.

Proč vybrala pro Most zrovna Matušku? Kurátorka obdržela před pár lety novoročenku z Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a hned ji upoutal vtipný Matuškovo obraz, který tam měl tehdy výstavu. „Tak jsem si řekla, že je potřeba lidi pobavit i v Mostě. V galeriích se totiž moc často nestává, že by se lidi usmívali,“ vysvětlila kurátorka. Začátek roku zvolila úmyslně, protože je zima, lidi mívají horší náladu, mnozí se ještě pořádně nevzpamatovali z covidu a navíc je válka na Ukrajině. I podle Matušky žijeme v době, kdy humor může víc pomoci. „Já to tak vnímám. Humor odlehčí situaci a uvolní špunt v hlavě,“ dodal humorista.

Olga Kubelková uvedla, že autor nápad udělat výstavu v Mostě velice rád podpořil. Nejprve mu poslala půdorys obrazárny a přidala i virtuální prohlídku, aby měl výtvarník optickou představu o prostoru mostecké galerie. Pak se domluvili na výběru konkrétních děl. Patří k nim například humorné parafráze obrazů světoznámých malířů vytvořených s velkou technickou zručností, že z dálky na první letmý pohled vypadají jako originály. Například proslulá Dívka s perlou od nizozemského barokního malíře Jana Vermeera je na výstavě jako Dívka s berlou. Dámu s hranostajem od Leonarda da Vinci Matuška pečlivě namaloval jako Dámu s hranostajem, který má hranatý tvar jako v kubismu.

Výstava potrvá do 14. května. Otevřeno je denně kromě pondělí od 12 do 18 hodin, o víkendech od 10 do 18 hodin.