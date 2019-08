V Hradci Králové ve čtvrtek od 21 hodin: Oblíbené letní kino v centru Hradce Králové, na Pivovarském náměstí, hraje právě dnes. Na programu je americká krimikomedie Nebezpečná laskavost, začíná se po setmění, zhruba v jedenadvacet.

David Vávra architekt. V knihovně

V Hradci Králové do 31. srpna: Výstavu nazvanou David Vávra: Běžet s domy můžete navštívit v hradecké městské knihovně ještě měsíc. Představuje práce známého herce Divadla Sklep a architekta Davida Vávry, doplněné o výtvarné a literární přesahy. Kromě několika vybraných staveb mohou návštěvníci zhlédnout průřez jeho tvorbou formou modelů, originálů pastelů, skic a plánů. Výstava představuje novostavby, rekonstrukce veřejných staveb, budovy pro hendikepované i sakrální budovy.

Fotografie Ladislava Postupy

V Hradci Králové, denně: Výstavu u příležitosti nedožitých 90. narozenin vynikajícího českého fotografa Ladislava Postupy můžete navštívit v běžné otevírací době Infocentra Hradec Králové na Eliščině nábřeží, a to až do 31. srpna.

Na novej rok o slepičí krok

Na Šrámkově statku v Pileticích do konce prázdnin: Výstava nazvaná Na novej rok o slepičí krok mapuje české tradice, zvyky a obyčeje na pozadí života prostého venkovského lidu na počátku 20. století. Doplňují ji dokumentační fotografie z akcí a lidových slavností, které tyto dávné tradice připomínají soudobému návštěvníkovi. Výstava je otevřena vždy v pátek od 15 do 19 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin na Šrámkově statku v Pileticích. Výstava potrvá do 31. srpna.