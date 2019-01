Hradec Králové – Kresby nemocných dětí, které jsou k vidění v prvním patře hradecké lékařské fakulty v Šimkově ulici, vyjadřují jejich touhy, přání a představy.

Zajímavé kresby zvířat, kterými by chtěly být nemocné děti, jsou k vidění v lékařské fakultě. | Foto: DENÍK/David Taneček

Malí výtvarníci kreslili netradiční technikou zvíře, ve které by se toužili převtělit. Brali v potaz jeho vlastnosti, sílu, volnost, ale i třeba krunýř, do něhož by se rádi schovali.

Kresby jsou doplněny osobitými komentáři jejich tvůrců. Projekt vznikl při hradecké fakultní nemocnici, kreslily děti z mateřských a základních škol. Výstava skončí v září.

