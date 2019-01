Královéhradecko, Trutnov - Nedávno uspořádaný Benefiční ples Oblastní nemocnice a Oblastní charity vynesl 72 tisíc korun.

Výtěžek z plesu pro fond i charitu. | Foto: Magdaléna Doležalová, KHK

Peníze se rozdělí. Část poputuje do Nadačního fondu nemocnice, který má podpořit do budoucna příjem nového personálu a zkvalitnění služeb nemocnice. „Snažíme se ukázat, že nechceme čekat pouze s "nataženou rukou", ale chceme aktivně získávat prostředky pro tento nadační fond, který do budoucna bude mj. formou stipendií podporovat nové zaměstnance nemocnice a případně se i podílet na zvyšování kvality poskytované péče,“ uvedl ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.

Část peněz, které použije na svou činnost, získá charita. „S nemocnicí byla vynikající spolupráce, ve které chceme pokračovat. Vyzkoušeli jsme si, že se můžeme pustit i do projektů v oblasti kultury, protože ohlasy veřejnosti byly vřelé. Potěšila nás i štědrost dárců cen do tomboly,“ komentovala Martina Vágner Dostálová. Spolupráce obou institucí benefiční akcí, která měla vysokou návštěvnost a přilákala na čtyři stovky lidí, nekončí. Připravuje se další projekt. Týkat se bude dobrovolnictví v nemocnici. Benefiční ples všichni hodnotí jako úspěšný. Měla by se z něj stát tradice.