Královéhradecko, Hořice - Díla Maxe Švabinského pravděpodobně znáte a možná o tom ani nevíte. Portréty T. G. Masaryka či Bedřicha Smetany zlidověly a vstoupily do širokého povědomí.

S výběrem jeho tvorby se můžete seznámit až do října v Galerii plastik.

Slavnostní vernisáží byla v hořické Galerii plastik zahájena výstava Nic mimo umění, která návštěvníkům nabízí ke shlédnutí výběr z rané grafické tvorby Maxe Švabinského.

Vernisáž, o kterou projevily zájem desítky příznivců umění, se stala příjemnou společenskou událostí. Konala se při příležitosti stého výročí první samostatné prezentace grafického díla Maxe Švabinského, která se uskutečnila právě v Umělecké síni na Habru ve městě kamenné krásy.

Jedinečný hudební doprovod zajistila virtuózka Jitka Hosprová, která je historicky první dámou české violy.

UVEDENÍ DO KONTEXTU

„Jeho portréty významných osobností zlidověly a staly se součástí národního kulturního dědictví,“ říká v úvodním slovu vedoucí galerie Jana Cermanová.

„Denně pracoval a nikdy se nemluvilo o banalitách. Miloval vůně, měl rád kvetoucí keře a hlavně lípy,“ vzpomíná na umělce jeho vnučka Zuzana Nováková, která je poslední pamětnicí, jenž vedle Švabinského žila posledních dvacet let jeho života. Výstavu, která představuje výběr listů z let 1901 až 1917, můžete navštívit do 1. října. „Byl kouzelníkem atmosféry a ve své tvorbě prokazoval obrovskou disciplínu,“ uvádí Cermanová, která expozici děl rozmanitých grafických technik sestavila ve spolupráci s Jarmilou Gregorovou.

Pohlcen tvorbou



Max Švabinský (1873 – 1962) měl intenzivní vztah k přírodě nedaleko České Třebové. Umělecká tvorba mu byla posláním, kterému byl zcela oddán, což charakterizuje jeho motto „nic než umění“, podle kterého nese název aktuální výstava v Galerii plastik Hořice.