Pětadvacátý jubilejní ročník hudebního festivalu Rock for People ve čtvrtek, po středečním večírku pro nedočkavé, oficiálně otevírá brány. Až do sobotní noci se na deseti pódiích hradeckého Festivalparku vystřídá na 140 hudebníků a kapel.

Rock for People začal večírkem pro nedočkavé. | Foto: Deník/ Michal Fanta

K největším ohlášeným hvězdám letošního festivalu podle pořadatelů patří Bring Me The Horizon, Manic Streat Preachers, In Flames, Rudimental, Kodaline a Franz Ferdinand.