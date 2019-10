Díky mimořádnému zájmu zhlédlo velice povedené představení, složené z mnoha scének, několik set návštěvníků - od dětí, které se sotva naučily chodit, předškoláků i těch z prvních tříd základních škol až po jejich rodiče či prarodiče.

Nutno předeslat, že skupina nadšenců pod vedením Jaromíra Náměstka, šéfa návštěvnického provozu ze zámku Sychrov, hraje pohádky již osmnáct let a na výsledku je to opravdu vidět. Neschází jim vtip, především však schopnost reagovat na dětské repliky i tolik důležité nadšení pro věc.

Úvod premiérového pohádkového putování komnatami prvního patra opočenského zámku patřil komorníkovi. Poté, co pozval účastníky do zámeckých komnat, zeptal se dětí, kolik králů za svůj život viděly na vlastní oči. „Já dvanáct,“ zvolal bez přemýšlení malý kluk. „Tolik?“ divil se služebník, a tak vzápětí vypadlo z druhého chlapečka, že on tedy deset. „Vidím, že tu na závěr máme velice urozenou skupinu,“ odvětil komorník a děj pohádky Sůl nad zlato mohl začít.

Postupně se dětem v zámeckých komnatách představila princezna Jelena, co ulovila nejednoho jelena v zámecké oboře, po ní otec král, chybět nemohla princezna Maruška, později ani kouzelná babička nebo rybář. Rozhodování o tom, kdo převezme královo žezlo, bylo i tentokrát složité, protože se znovu muselo potvrdit, že sůl je opravdu cennější než všechny šperky, peníze i zlato.

Když Jelena prohlásila, že ona sůl vlastně vůbec nepotřebuje, protože má ráda sladká jídla, přerušila monolog téhle potencionální panovnice malá slečna, která přišla na pohádku také v princeznovských šatech: „Budou tě ale bolet zuby,“ prohlásila důrazně, zřejmě podle své zkušenosti a budoucí královna jen s obtížemi zadržovala smích, jemuž se ovšem neměli šanci ubránit dospělí diváci. Ti se skvěle bavili vlastně hned dvakrát - výkony pohádkových hrdinů, mezi nimiž i herecky kraloval sám pan král, a ještě bezprostředními reakcemi svých ratolestí.

Nakonec samozřejmě vše dobře dopadlo a Maruška se mohla ujmout vlády. Z prvních ohlasů není pochyb, že akce Pohádka na zámku se v Opočně více než osvědčila a že pokračování v příštím roce nebrání zhola nic, právě naopak. Zámek Opočno je pro pohádky jako zrozený.

Dana Ehlová