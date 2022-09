A v čem je T-BASS výjimečný? „V životě prostě musíš dělat to, co tě baví, to je základ. Pro nás je tanec obrovskou radostí, při které splyneš s hudbou i s partou. A je to stejný jak v životě, uděláš něco jinak než ostatní a najednou jsi něco víc. Daří se nám, primárně se však neženeme za vítězstvím, ale když děláš, co tě baví, zároveň v tom pak můžeš být i nejlepší. My děti posloucháme, co je baví, jakým směrem se ubírají a snažíme se je pak rozvíjet, a to nejen tanečním směrem. Z našich řad je spoustu i skvělých DJ nebo třeba fotografů, kameramanů, co točí klipy,“ říká Zdeněk Zolman, zakladatel skupiny.

FOTO, VIDEO: Na hradeckou fakultu se vrátilo pozlacené zábradlí

Oslava 25. výročí taneční skupiny T-BASS se uskuteční v sobotu 24. září od 15 hodin na střeše OC Futurum v Hradci Králové na tradiční mega show skupiny – Streetmania, kde se představí nejen všechny taneční složky T-BASS, ale také exkluzivní, hvězdní hudební i taneční hosté. Vstupné je zdarma. „Streetmania je party století, plná skvělé hudby a tance, zážitek až do západu slunce,“ uzavírá Zdeněk Zolman.

V průběhu celého září pak T-BASS pořádá zápis nových členů ve věku již od 2,5 let. V případě zájmu neváhejte kontaktovat na tel. 603 976 337, e-mail: t-bass@email.cz. Více informací pak naleznete na webu skupiny www.t-bass.cz, nebo se můžete zastavit přímo v tanečním studiu Strop v Gagarinově ulici čp. 844/9 na Slezském předměstí, kde bude otevřena recepce i kavárna vždy od pondělí do čtvrtka mezi 16. a 18. hodinou.