Hradec Králové - Po roce se na hradeckou hvězdárnu vracejí posluchači Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové se svými cestovatelskými a medicínskými zážitky.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Povídání a fotografický doprovod nás tentokrát zavedou dokonce i mimo Evropu, do dalekého iráckého Kurdistánu. Vyprávění se nebude týkat jen medicíny, ale i zkušeností z cest a každodenního života místních obyvatel, do kterého se dá při těchto stážích určitě nahlédnout blíže, než jak to může vnímat běžný turista.

Vstupenky je možné zakoupit 15 minut před programem v pokladně hvězdárny.