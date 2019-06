Za přítomnosti autorky Václavy Jandečkové byla v jičínské Židovské 100 otevřena výstava Falešné hranice: Akce Kámen.

Nad některými vyřčenými skutečnostmi příchozí jen nevěřícně kroutili hlavou. Zajímavé bylo i osobní svědectví dcer Karla Procházky, jednoho z obětí této provokační akce, který byl v roce 1948 poslancem Národního shromáždění a předsedou krajské organizace lidové strany. „Ovlivnilo to celý náš život. Nikdo za to nepyká a ani se neomluvil," shodly se Marie Rozsyncová a Hana Tížková. Jejich otec byl za pokus o útěk za hranice odsouzen ke třiceti letům vězení, nakonec si odseděl necelou polovinu a v šedesátých letech byl propuštěn při amnestii. Velkým problémem je, že i v naší demokratické zemi se stále setkáváme s cenzurou historie. „Tyhle věci se neposlouchají dobře, ale jsou zkrátka součástí naší národní minulosti. Musí se o nich mluvit, neboť to jsou stále ještě nepromlčené zločiny, které by nám měly posloužit jako varování do budoucna," uvědomuje si autorka. Výstava společně s venkovní expozicí o vývoji komunistického hnutí, která je momentálně k vidění na jičínském náměstí, tvoří zajímavý náhled do fungování totalitního režimu.